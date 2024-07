Mitică Dragomir a răbufnit după FCSB – Maccabi 1-1! A desființat mai mulți fotbaliști: ”Mă iau la bătaie cu voi dacă-l mai lăudați!”

în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League, astfel că accederea în faza următoare se va decide miercuri, 31 iulie, în returul de la Budapesta.

Ce jucători a pus la zid Mitică Dragomir după FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1

Intrat prin telefon la , Mitică Dragomir l-a făcut praf pe căpitanul Darius Olaru după întâlnirea FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1 și nu înțelege de ce ”roș-albaștrii” nu folosesc doi atacanți la partidele de pe teren propriu.

”Dacă nu-l liniștește un antrenor pe băiatul ăsta (n.r. – Darius Olaru), strică tot mecanismul echipei Steaua (n.r. – FCSB). E unul dintre cei mai buni fotbaliști din țară, el bate cornere, el bate lovituri, el bate tot, 30-40% greșit. Lasă-l de pe partea dreaptă să bată Ștefănescu care lovește mingea excepțional.

El e fac totum la echipă și nu-i iese nimic. Se poate și accidenta din dorința de a face atât de mult. Cine spune că a jucat bine ieri (n.r. – marți) mă iau cu el la bătaie. E fotbalist bun, iese în evidență datorită faptului că aleargă bine, dar nu e eficient. Ce, că bate 11 metri?

Nu înțeleg de ce nu bagă două vârfuri de atac acasă. Să fi jucat cu Miculescu și cu Popa. Popa n-a primit două pase. Ce mijlocași sunt ăștia care nu intră în combinație cu vârful de atac, care nu-i dă o minge pe poziție viitoare, care nu-i dă o minge filtrantă? Ce că alergi de nebun?

Dacă ești o echipă cum e a lui Dorinel Munteanu de la Galați care aleargă de nebuni, că nu poți să scoți un jucător în evidență, dar prin alergătură egalează valoare, asta este altceva. Dar la FCSB nu este așa. Singurul care a încercat să mai dea o pasă era Ștefănescu.

Olaru voia să le facă el pe toate. E brambureală. FCSB are valori, nu are o echipă. Echipă se face greu. Din jucători mediocri la Galați, ăla scoate niște rezultate, dar scoate pentru că dă boala în ei alergând. Altul retrograda ușor cu Galațiul”, a declarat Dragomir.

Ce îi lipsește campioanei României

Fostul președinte al LPF a mărturisit că nu i-a plăcut cum a arătat FCSB în duelul cu Maccabi Tel Aviv și este de părere că Darius Olaru ar trebui să nu mai fie așa individualist și se pună mai mult în slujba echipei.

”FCSB a fost aseară o echipă de neînțeles. O echipă lungă, patru erau la 16 metri în terenul advers, alți cinci erau pe 16 metri la ei în careu. Fără niciun fel de orizont ca echipă.

Când intra în posesia mingii, câte unul sau altul încercau să facă o mișcare în plus, să facă un dribling în plus, să mai facă 2-3 pași în plus până să dea pasa finală. N-au un fotbalist cum este Tachtsidis la CFR Cluj. Ei au nevoie de un jucător de pasă finală. Îl au pe Ștefănescu ăsta pe care îl bramburesc.

Gigi Becali poate să facă pe oricine praf că sunt banii lui și el în plătește. Jucătorii nu trebuie să se ia după Gigi, trebuie să fie tari din punct de vedere nervos. Are 2-3 jucători valoroși care vor să facă mai mult decât pot și nu le iese nimic.

Olaru, care este cel mai bun jucător de la FCSB, nu dă randamentul pe care ar trebui să-l dea echipei. Nu lui, echipei, pentru că echipa prin el ar trebui să câștige”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

Dezamăgit că Vlad Chiricheș a rămas pe banca de rezerve

”În afară de asta, hai să zic că fundașul stânga a mai ajutat atacul puțin, dar tu joci acasă, fundașii laterali ar trebui să centreze de cel puțin 20 de ori pe meci. Crețu a alergat foarte mult, dar nu i-a ieșit.

De clasă europeană la FCSB sunt 2-3. Portarul e de clasă bună, e și Olaru, l-aș pune și pe el, și poate pe Ștefănescu, să-l mai văd jucând, atât, în rest s-a terminat. Du-te cu Ngezana, ți-am spus de nu știu cât timp… Cine a greșit la gol ieri? Unde a greșit Crețu? 75% din greșeală e a lui Ngezana.

Dawa a jucat foarte bine. Nu-mi place Ngezana. Îl ai pe ăla care construiește de la fund, pe Chiricheș, și nu îl bagi o repriză? Înseamnă că e interes să-l vândă pe vreunul dintre ei. Dacă nu ieși cu pasă bună… Ei dădeau piu, piu… Să-ți arăt notările mele pe caiet, cât au alergat fiecare.

La Ngezana am scris că e jucător bun, dar fără personalitate. Acasă aș juca numai cu Chiricheș pentru că pasează stânga, dreapta, iese în atac. Trimite-i pe Dawa și pe Ngezana în atac, își pun piedică singuri”, a afirmat Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

