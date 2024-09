Mitică Dragomir a răbufnit în direct când a auzit ce pensie încasează Helmut Duckadam: „O bătaie de joc! Cum să nu-i dai măcar 10.000 de lei?”

Dumitru Dragomir e foc și pară din cauza penisiei pe care o primește Helmut Duckadam.

Dumitru Dragomir, nervos din cauza penisiei lui Helmut Duckdam: „Să nu îi dai 10.000 lei?”

și i-a cerut premierului Marcel Ciolacu să facă ceva în această privință. Pe fostul șef LPF îl enervează cel mai tare banii pe care îi primește Helmut Duckadam (65 de ani). De numele fostului portar se leagă cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

„Nu toți reușesc. Poți să ai multă minte. Am văzut multimilionari care acum mor de foame. Nu și-au dat salarii mari. Și au ajuns la bătrânețe să nu aibă o pensie ca lumea.

Au intrat în colaps cu societățile. Ia să fi luat un salariu de 20.000 de dolari la o firmă care mergea și să plătești la stat 7-8 mii de dolari. Cum am plătit eu 10 ani 6500 de euro pe lună.

La bătrânețe, pensia nu ți-o ia nimeni. Eu nu pensia specială o am mare. Am unde am contribuit eu. Și Dinu bănuiesc că are pensie bună. Duckadam? Băi, lui Duckadam să nu îi dai 10.000 de lei?”.

„Trebuia statuie la Arad și statuie la București”

Pe 7 mai 1986, Duckadam a apărut patru lovituri de la 11 metri în finala de la Sevilla, Barcelona – Steaua, și a adus în, Ghencea, Cupa Campionilor Europeni. Cu toate acestea, fostul președinte de imagine de la FCSB primește o sumă infimă de bani, care nu vine de la MApN, ci de la MAI, chiar dacă el a jucat la Steaua și nu la Dinamo.

„Ăsta a apărat în finala Cupei Campionilor Europeni. Să dea Dumnezeu să mai auzim că joacă o finală de Champions League. Trebuia statuie la Arad, statuie în București! Și toți care au luat Cupa, rentă viageră, cel mai puțin 100 de milioane cel mai mult 250 de milioane.

Să iei Cupa Campionilor Europeni e mai important de 100 de ori decât orice titlu. Te lupți împotriva miliardarilor. Nu te atingi de grupe. Noi jucăm în a 2-a și a 3-a grupă valorică. Să ajungi acolo? Doamne Dumnezeule”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e live pe , lunea, de la ora 13:30.

