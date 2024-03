Mitică Dragomir a rămas perplex la știrea momentului: reacție tare despre Bitcoin! Bonus: Cine și cum l-a învățat să facă bani

Dumitru Dragomir a dezvăluit, la MAX Profețiile lui Mitică, că niciodată nu a mizat pe Bitcoin, indiferent de cât de valoros este sau va fi. Mai mult, el a vorbit care sunt motivele pentru care nu joacă pe piața crypto sau pe bursă, dar și ce sfaturi i-a dat fiului său cu privire la aceste domenii.

Mitică Dragomir nu vrea să audă de Bitcoin

”Ai avut vreodată treabă cu Bitcoin-ul? Te-a atras asta? Că ”, l-a întrebat jurnalistul Horia Ivanovici pe Dumitru Dragomir în emisiunea MAX Profețiile lui Mitică. Iar răspunsul acestuia nu s-a lăsat așteptat.

”Nu, nu! Să îți spun de ce! Fii atent aici! Eu sunt, totuși, un țăran autentic, cu frică de sărăcie. Și acum, la aproape 80 de ani, mi-e frică de sărăcie ca de dracu` pe care nu l-am văzut niciodată, dar mi-e frică de el. Așa și de Bitcoin”, spune, cu umor, Mitică Dragomir.

Mai mult decât atât, el a dezvăluit în emisiune și ce sfaturi le-a dat copiilor lui. Ba chiar, le-a și pus o condiție strică pentru a nu pierde averea la care au muncit ani la rândul. Și, , pentru a putea face afaceri în domeniul bursei sau crypto, trebuie să fii școlit.

”I-am spus lui fiu-miu: `Măi, tată, dacă te bagi pe burse și pe astea trebuie să te duci să studiezi. Te duci la Londra, un an de zile, te angajezi la bursă, gratis, ca să te țină ăia acolo. Înveți meserie și după aceea începi să joci la bursă. Până atunci, nu!

Dar dacă vrei să îți păstrezi averea nu juca nici la bursă, nici jocuri de noroc, nici Bitcoin, nici altceva`. Nu (are încredere în crypto, n. red.). Eu am încredere numai în muncă. Ce fac, vând sau cumpăr”, a precizat Mitică Dragomir.

Cum a învățat Mitică Dragomir să facă bani

Cum de la valoarea Bitcoin, la discuțiile pentru avere a fost doar un pas, jurnalistul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mitică Dragomir și cum a învățat să facă bani. ”Cine ți-a făcut cultura banului?”, a întrebat gazda show-ului MAX Profețiile lui Mitică.

”Mama! Mă trimitea cu coșul de ouă în piață. Punea ouăle mari deasupra. Ouăle mai mari erau numai două sau trei. Cu găina în brațe, la vânzare, țipam cât puteam de tare. (…) Când am făcut vreo 12-13 ani îmi era o rușine… Mă trimitea mama, dar nu mă mai duceam. Dar când eram mic strigam `3 ouă la kilogram`.

Aveam o piață în Bălcești, acolo, venea lumea duminica de prin toate satele. Copilărie nefericită… M-a ajutat… Dar știi ce m-a ajutat? Anturajul. Eu am fost numai în grupuri de oameni deștepți. Pe unde am fost, de exemplu. Am fost la Vâlcea. Dacă jucam poker, jucam cu intelectuali. (…)

În activitatea mea de conducător am fost numai în elite. Între prim-secretari, între miniștri, între șefi de securitate… Nu mă lăsau să greșesc”, a mai povestit .

De asemenea, a explica tel, învățămintele pe care le-a deprins de la mama sa le-a transmis și copiilor săi. Și, mai mult chiar, a dat exemple clare de cum și-a educat copiii pentru ca aceștia să aibă respect pentru bani și pentru muncă.

Mitica Dragomir, despre BITCOIN si CRYPTO! SFATURILE pentru copiii si nepotii lui