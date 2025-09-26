Mitică Dragomir a șters pe jos cu Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a umilit pe Baiaram la Galați: „Răzbunarea e arma fraierului”

la meciul de la Galați, astfel că antrenorul Craiovei nu l-a titularizat pe tânărul fotbalist. Despre acest lucru a discutat și Mitică Dragomir care l-a criticat pe tehnicianul oltenilor.

Mitică Dragomir, despre cum Mirel Rădoi l-a umilit pe Baiaram la Galați

Universitatea Craiova a pierdut primul meci din acest sezon în fața celor de la Oțelul. La partida din Galați, Mirel Rădoi a luat decizia ca Ștefan Baiaram să nu facă parte din echipa de start. Cu toate astea, starul oltenilor a fost introdus în repriza secundă, însă nu a dat un randament foarte bun.

Pe baza scandalului dintre Rădoi și Baiaram a discutat și Dumitru Dragomir. Fostul președinte LPF l-a criticat dur pe antrenorul Craiovei pentru modul în care gestionează tensiunile cu jucătorul său.

„E o tâmpenie ce a făcut Rădoi. Cu experimente ca astea pierzi timpul. Ce lecție să dai? Răzbunarea e arma fraierului. Mergi pe blat. Nu mai e psihologia bâtei și a înjurăturilor.

Nu doar la fotbal, peste tot e așa. Te înjură unul, mergi pe blat. Craiova fără Baiaram, e ca sticla fără dop”, a spus Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Sfat important pentru Rădoi după ieșirea nervoasă de pe banca Craiovei

Deși Craiova este lider în SuperLiga, în timpul partidelor sau după. Un moment a avut loc chiar pe Ion Oblemenco, acolo antrenorul oltenilor a lovit cu pumnul în bancă şi a dat cu legitimaţia de pământ după ce a fost înjurat de câțiva suporteri.

„Oamenii care îşi pierd controlul nu sunt oameni puternici. Îi sfătuiesc pe toţi care se dau rotunzi. Mersul pe blat e cel mai bine în viaţa asta. Căutaţi să nu jigniţi pe nimeni.

Căutaţi să nu săriţi la bătaie când se ia cineva de voi. Eu am trecut prin astea. Am fost ca voi. Nu e bine. Nu ştii când te pomeneşti că aluneci într-o brişcă. Te supără cineva în trafic…

Bă, mă înjura unul şi când a văzut cine sunt: „Nea Mitică, iartă-mă!”. I-am zis: „Tăticu, să-ţi trăiască viaţa!”. De asta am ajuns la 80 de ani, că am fost înţelept. La meseria de antrenor, asta nenorocită, dacă nu mori de inimă, te omoară duşmanii”, a fost sfatul lui Dumitru Dragomir pentru Mirel Rădoi.