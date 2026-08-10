Mitică Dragomir a văzut că FC Argeș a jucat cu Craiova ca Arsenal Londra! „Echipă nepregătită fizic, mijlocul e varză!”. Exclusiv

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Universitatea Craiova a pierdut din nou cu FC Argeș în SuperLiga. De această dată s-a întâmplat în sezonul regular. Prestația celor din Bănie de duminică seara a fost criticată dur de Mitică Dragomir. În opinia acestuia, deșii elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au controlat partida și au ratat mult, în jocul campioanei a domnit haosul.

„Bogdan Andone l-a măcelărit din punct de vedere tactic pe Filipe Coelho”, spune Mitică Dragomir

Un gol superb marcat în minutul 7 de Yanis Pîrvu (19 ani) a decis meciul Universitatea Craiova – FC Argeș, din etapa a 4-a de SuperLiga. După remiza din Finlanda, contra lui KuPS, oltenii au înregistrat acum un rezultat negativ, de această dată în campionat. În această săptămână, pe olteni îi așteaptă examenul decisiv al momentului: joi, 13 august, returul cu nordicii.

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În emisiunea de luni de la FANATIK, „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a comentat ceea ce a văzut duminică, 9 august, pe arena „Ion Oblemenco” în ”U” Craiova – FC Argeș. Dumitru Dragomir are o opinie total contrară cu cei care spun că oltenii și-au revenit și au arătat mai bine. . Antrenorul lusitan al oltenilor nu a fost iertat de „Oracolul din Bălcești”. Dragomir spune că Bogdan Andone i-a predat o lecție tactică celui care a adus titlul în Bănie.

„Am auzit că Craiova joacă, că și-a revenit. Când și-a revenit? Cel mai al dracu haos aseară a fost. (n.r. Dar au avut zece ocazii) Păi asta e nenorocirea! Echipă știi când ești? Ai o ocazie, dai gol. (n.r. Ce meci ai văzut aseară?) Eu am văzut un meci în care, din punct de vedere tactic, Argeșul a fost la zece distanțe față de Craiova.

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În toate acțiunile ei făceau pressing ca să-i întârzie. În terenul Craiovei. Făceau un pressing de treizeci de secunde și după aceea îi lăsau și fugeau. Echipa se lăbărța de așa natură, Craiova, erau patru la înaintare, șase veniseră în…. (n.r. Bogdan Andone l-a subordonat tactic pe Coelho?) L-a măcelărit din punct de vedere tactic”, a spus Dragomir.

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Mitică Dragomir compară pe FC Argeș cu Arsenal Londra

Dumitru Dragomir continuă cu săgețile către staff-ul tehnic din Bănie. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) vede care nu este pregătită fizic. De cealaltă parte, despre Argeș, Mitică are numai cuvinte mari. El laudă conducerea, în speță pe Dani Coman, și pe antrenorul Bogdan Andone. „Unde ai un conducător cum e Dani Coman, un antrenor serios, ca Bogdan Andone… ai o echipă care e pregătită. Eu aș spune că U Craiova este echipă nepregătită fizic. Ei nu se prind că mijlocul terenului la Craiova este varză? Fiecare vrea să facă pentru el”, notează Dragomir.

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Mitică merge și mai departe și face o comparație măgulitoare pentru Bogdan Andone și elevii săi. Acesta spune că FC Argeș evoluează precum campioana din Premier League și finalista UEFA Champions League din sezonul precedent, Arsenal Londra. „Ați văzut Arsenalul cum a jucat? Arsenalul e exact ca cum au jucat cei de la FC Argeș. Cu trei jucători fac pressing. Nu te lasă să ieși de acolo sau te obligă să dai minge lungă”.

Ce va face Craiova în returul cu KuPS. Predicția lui Mitică Dragomir

Înainte de returul Universitatea Craiova – Levski Sofia din turul 2 preliminar al Champions League, Dumitru Dragomir a tras un semnal de alarmă și a spus că bulgarii sunt mai buni. Realitatea avea să-i dea dreptate, iar oltenii au fost eliminați. De această dată, înainte de U Craiova – KuPS, a doua manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, „Oracolul din Bălcești” face o predicție îmbucurătoare.

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„(n.r. Se califică Craiova în fața lui KuPS?) Da, da, da! Fără nicio problemă. Aia (n.r. KuPS) este o echipă cum sunt și la noi, de talia Voluntariului. Dacă este de talia lui FC Voluntari, dar nu e de talia lor”, a mai spus Mitică Dragomir. Întrebat ce nu îi place la Craiova, Dragomir a mai spus: „Nu fug! Au numai viteza I și a II-a. Câte unul, doi, a III-a. Nu au nici jucători de moral mare, de competiție mare. Se pierd. Ce ocazii au putut să aibă. Numai pe alergătură i-a bătut Argeșul”.