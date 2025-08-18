Mitică Dragomir a venit îmbrăcat în vișiniu după Rapid – FCSB 2-2. „E jucător bun, dar varsă laptele”. I-a comparat cu Slobozia!

Rapid a salvat un punct într-un meci în care nu a arătat foarte bine din punct de vedere fotbalistic. Deși era condusă cu 2-0 în minutul 80, golurile lui Elvir Koljic au adus bucuria în familia „alb-vișinie”. Prezent la „Profețiile lui DON Mitică” în culoarea vișinie, Dumitru Dragomir a pus sub lupă derby-ul de duminică seară.

Mitică Dragomir, verdict dur despre jocul Rapidului: „Sunt sub Slobozia!”

însă FCSB nu a putut profita de acest lucru. Deși formula de start nu o recomanda pe campioana României ca favorită la victorie, „roș-albaștrii” au condus partida până în minutul 82, când au clacat.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat jocul giuleștenilor la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” și l-a comparat cu cel al Unirii Slobozia: „(n.r. – Ai venit în vișiniu sau mi se pare mie?) Am venit în vișiniu, dar mi-am luat sacoul din mașină că e frig la tine. Am venit în vișiniu, dar nu-s nici cu unii, nici cu alții. Sunt cu toți. Rapid a jucat slab, dar putea să câștige.

E jucător bun Ngezana, dar varsă laptele. Să zicem că e ghinionist. Meciul a fost cam de nota 6, iar Rapid este echipă cam de locul 3-4. Au galerie frumoasă, stadion frumos… mai puțin cu jucătorii. Mie FCSB nu mi-a displăcut, dar au cedat după minutul 75. Ei au avut o problemă fizică. Nu doar la meciul ăsta, ci pe tot începutul de campionat. Este o lacună în pregătirea de vară, dar ei nu au jucat rău.

Nu mă așteptam să mai egaleze Rapidul. Din minutul 45 până în minutul 80 au arătat sub Slobozia. A făcut o schimbare de tactică Gâlcă și s-au năpustit asupra lor. Rapidul a luat niște goluri ușoare, iar FCSB a luat goluri de râs. Ngezana știe să joace fără adversar și cu mingea la picior, dar în duel cu adversarul o comite. Târnovanu nu are nicio vină, dacă striga cineva la el să o lase era altceva…”, a spus Mitică Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”

Cum s-a trăit golul egalizator în familia rapidistă

Formația lui Costel Gâlcă nu dădea niciun semn că echipa ar putea să revină pe tabelă până în minutul 80, mai ales după ce Gigi Becali a introdus trei jucători foarte valoroși la pauză. Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și Baba Alhassan l-au băgat în sperieți pe Robert Niță,

„La golul de 2-2 a fost bucurie mare. Imediat după meci i-am zis că egalul este și de sus. Nu aveai de ce să te legi. De o execuție, de un pic noroc, dar nu poți fără Dumnezeu. Dă în bară FCSB, iar la 3-0 nu mai speri nimic, dar uite că au revenit”, a dezvăluit Robert Niță în exclusivitate pentru FANATIK.

