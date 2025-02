Dumitru Dragomir a făcut show în ediția de luni, . „Oracolul din Bălcești” l-a impresionat pe moderatorul Horia Ivanovici cu accesoriile purtate.

Mitică Dragomir a venit în platou cu ochelari „stropiți cu aur”. „A zis nevastă-mea să par mai tânăr”. Pălăria e SF!

de Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Don Mitică”. Moderatorul emisiunii a apreciat însă impresionat în mod deosebit de ochelarii fostului șef de la LPF.

Mitică Dragomir (78 ani) a profitat de moment și a recunoscut că soția sa i-a spus să-și schimbe ochelarii, pentru a arăta mai tânăr. Nu mai puțin de 400 de lei au costat noile lentile „stropite cu aur”.

„Merit și eu să am așa ceva, pentru că muncesc! Muncesc, batem toate rating-urile, ce mama naibii, îi spargem pe toți! Mi-a zis nevastă-mea să-mi schimb ochelarii ca să pot să par și eu mai tânăr. La minte sunt tânăr, dar dacă mă uit în oglindă, observ că am început să îmbătrânesc.

(n.r – Rama e de aur?) Dar tu de ce ai vrea să fie? Nu sunt de aur, sunt stropiți cu aur. Nu e scumpă o pereche de asta, vreo 60 de dolari. Sunt din aceștia, de tarabă. I-am luat acum vreo săptămână, m-au costat 400 de lei”, a transmis Mitică Dragomir.

Cea mai scumpă pălărie a lui Dumitru Dragomir costă 3.000 de lire

Dacă ochelarii au costat 400 de lei, Mitică Dragomir i-a transmis lui Horia Ivanovici că pălăria purtată în ediția de luni i-a scos din portofel în jur de 150-200 de euro, însă este ieftină comparativ cu „bijuteria” din colecție. „Oracolul din Bălcești” a recunoscut că cea mai scumpă pălărie pe care o are costă 3.000 de lire.

„Pălăria este mult mai scumpă decât ochelarii! Pălăria a costa vreo 150-200 de euro. Pălăria este Borsalino. Eu nu port altceva.

Nu ți-o dau cadou, pentru că trebuie să termin emisiunea cu ea. Îți fac cadouri dacă vrei, că am multe pălării noi. Pălăria e frumoasă, dar sunt altele mai tari. Am eu mai tari ca asta.

Aia cu coroana engleză, aia e cea mai tare. Una de aia e 3.000 de lire. E din păr de cămilă iască, făcută handmade. Nu știu cât durează să o faci, pentru că eu nu am cumpărat-o, am primit-o cadou. Mai am încă una făcută de băiatul meu tare de tot. Eu doar în mașină am 10 pălării”, a încheiat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Don Mitică”.

Mitică Dragomir, apariție de senzație