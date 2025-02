Mitică Dragomir a vorbit despre condamnarea lui Dan Diaconescu: „Știam că-l curăță! Le e frică de televiziunea lui”

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui DON Mitică, Mitică Dragomir crede că Dan Diaconescu a primit ani grei de închisoare pentru că se pregătea să-și redeschidă televiziunea și a băgat spaima în mulți politicieni.

Dan Diaconescu a intrat într-un con de umbră în ultimii ani, dar era mai decis ca niciodată să pună pe picioare televiziunea OTV 2.0, pentru a face din nou ”spectacol”. ”Dan Diaconescu s-a apucat el să vorbească că face televiziunea. 8 ani și 4 luni, a spus la televizor.

Dan Diaconescu dacă e în proces, dacă nu îi fac alt proces, le e frică că la postul lui la OTV o să dea pe tapet tot. Toate mizeriile făcute împotriva lui. Sunt mizerii, ce să mai”, a explicat Dragomir.

” . Știam că-l curăță, că-i dă 4 ani, nu 8 ani. Eu acum, vreau să spun, ca la mine mi-a dat Daniela Toader 12 ani, nici nu era, banii nu erau ai Ligii erau ai cluburilor.

. Am zis măi stai liniștită, când trebuie să-ți fie frică, când spun că am fost vinovat. Dar dacă nu am greșit. ce să-mi facă. În primă instanță, e fondul, i-a dat 8 ani.

Horia Ivanovici crede că Dan Diaconescu va primi o pedeapsă mult mai aspră la apel

Nu există, numai dacă le e frică de televiziunea lui, atunci se duce la pușcărie”, a completat Dumitru Dragomir. Horia Ivanovici e de părere, însă, că Dan Diaconescu va primi o pedeapsă mult mai aspră la apel.

”Auzi ce spun, sper să n-am dreptate. La apel o să ceară mai mult. Să nu-i dea mai mult la apel. Mai vorbim”, a explicat Ivanovici. Dumitru Dragomir crede că modul în care Donald Trump a resetat justiția din SUA va avea efecte și în țara noastră, iar asta ar putea să-l coste pe Diaconescu.

”Văd că a început, ce e în America, îi arestează pe capete pe directorii și președinții de la medicină. Mamă, Dumnezeule, ce revoluție, dacă pot să-i spun așa în justiție a făcut Trump în America. S-ar putea să vină valul și aici.

El nu trebuia să vorbească nimic. N-am vorbit cu el, doar la emisiunea lui m-a sunat el cu Tucă, cum sunt eu glumeț am făcut multe glume, și mai bune și mai rele. Îmi pare foarte rău de el, e unul dintre marii jurnaliști ai acestei țări, mare de tot”, a fost concluzia lui Dumitru Dragomir

Mitica Dragomir stie de ce A FOST CONDAMNAT Dan Diaconescu