Mitică Dragomir a vorbit despre drama vieții sale. „Toată ziua stăteam numai la cimitir”. Sfat dureros pentru Ionel Ganea!

Mitică Dragomir nu a rămas indiferent la . Fostul președinte al LPF a pierdut un fiu printr-un alt accident nefericit.

Mitică Dragomir împărtășește aceeași durere ca Ionel Ganea: „A murit în pat lângă fiul meu”

Horia Ivanovici și-a adus aminte cu tristețe de drama familiei Ganea: „Nu ai mai vorbit cu amărâtul de Ganea? Nu ai încercat să îi dau niște sfaturi cum să treacă peste. Mai ales că tu ai trecut deja prin asta. Nu există oameni tari 100%”.

Dumitru Dragomir nu a îndrăznit să ia legătura cu : „N-am mai vorbit cu Ionel Ganea. Și mie mi-a murit băiatul tot așa într-un accident. I-a venit să vomite noaptea în somn, a luat-o pe trahee și a murit lângă Bogdan în pat. L-am găsit mort dimineață.

Dumitru Dragomir are un sfat prețios pentru Ionel Ganea: „I-am trimis condoleanțe… Să plece din localitate. Eu de-asta am plecat de la Brașov. Și eu și nevastă-mea stăteam numai la cimitir.

Și când ni s-a oferit ocazia să plecăm la București la Victoria am decis să plecăm. Mă duc așa la o lună sau două. Deci nevastă-mea stătea numai acolo. Am zis că moare într-un an dacă nu plec de aici. Și am renunțat. Aveam o vilă pe Doctor Felix…

Mitică Dragomir, sfat prețios pentru Ionel Ganea: „Pleacă de acolo cel puțin doi ani de zile!”

Dumitru Dragomir îi transmite lui Ionel Ganea cum își poate salva familia: „Deci pleacă de acolo cel puțin doi ani de zile! Mută-te în altă parte. Altfel îl distruge și pe el și pe nevastă-sa și pe copii. ‘Unde e tata?’. ‘E la cimitir’. ‘Unde e mama?’. ‘E la cimitir’. Te apucă pandaliile oricât ești de tare”.

Fiul în vârstă de doar doi ani al lui Ionel Ganea a decedat în urma unui accident. Fostul fotbalist l-a dus de urgență la spital pe copil, însă acesta a decedat la aproape o lună de zile de distanță, după ce a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș.

