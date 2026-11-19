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Este deja cunoscut faptul că Dumitru Dragomir (80 de ani), cel care a condus Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) timp de aproape două decenii, dezvoltă afaceri imobiliare evaluate la zeci de milioane de euro în zona Capitalei. În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului românesc dezvăluie faptul că are în plan o afacere de 30 de milioane în colaborare cu fostul jucător de la FCSB, Florin Tănase (31 de ani).

Afacerea de 30 de milioane pusă la cale de Mitică Dragomir și fostul jucător de la FCSB, Florin Tănase

De-a lungul ultimelor luni, Dumitru Dragomir a făcut mai multe dezvăluiri la emisiunea „Profețiile lui Mitică”. Acesta a vorbit despre proiectele sale de milioane de euro. „Oracolul din Bălcești” a dezvăluit, în această săptămână, care este afacerea pe care o pune la cale cu Florin Tănase. Fostul jucător de la FCSB este și el bine poziționat în această zonă imobiliară.

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În emisiunea de la FANATIK, Mitică a spus că, în primă fază, nu era decis să-l „coopteze” . Ulterior, după o discuție cu fiul său, a fost convins de faptul că, din cauza aglomerării de proiecte în care e implicată familia Dragomir, ar fi cazul să aibă o colaborare exterioară. Astfel, s-a decis varianta discuțiilor cu Tănase.

„Eu am un proiect acum în care vrea Tănase să intre. I-am zis fiului meu: ‘Băi, fratele meu, hai să vedem. Dacă vrei să i-l dai, dă-i. Dacă nu, nu!’ E vorba de 303 apartamente într-o zonă demențială care va fi ca Nordului. (…) Tănase discută cu fiul meu, iar el hotărăște. La un moment dat i-am zis lui fiu-miu: ‘Hai, măi tată, să-l facem noi!’. Apoi mi-a zis: ‘Începem acum 3, ăla e al 4-lea, duci? Că eu stau pe șantier’. Eu i-am zis: ‘Bă, nu!’… Că mai începe acum pe Iancu Nicolae și pe ăsta de la Ana Aslan și pe ăla de pe Lacul Pantelimon. Mi-e greu să le duc pe toate”, spune Dragomir.

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Cum va decurge afacerea Mitică – Tănase: „Voi primi procent de 25%”

Dumitru Dragomir a oferit apoi amănunte despre . Florin Tănase va duce la bun sfârșit acest proiect de 303 apartamente, iar apoi, după finalizare, îi va oferi și lui Dragomir un procent de circa 25%. Valoarea afacerii se ridică la 30 de milioane de euro. „(n.r. Te gândești să îi vinzi lui Tănase proiectul?) Nu! El să facă și mie să-mi dea cât spune notarul. (n.r. Ce valoare are proiectul cu Tănae?) 30 de milioane de euro. (n.r. Cât vei primi de la Tănase?) Un procent de până în 25%. (n.r. Din ce se dă 25%?) Din valoarea proiectului! De exemplu, la 303 apartamente, mie îmi dă 70-75 de apartamente”.

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Întrebat ce i-a oferit, de fapt, lui Tănase pentru această afacere, Mitică a spus direct: tot! „Îi dau PUZ-ul, pe care stai doi ani, terenul, pe care am dat 4 milioane. Apoi, autorizația de construire, proiectul, cu toate avizele. În afară de teren, care a costat 4 milioane, restul costă peste 1,5 milioane. Sunt proiecte de instalații, electrice, care costă mult”. Lui Florin Tănase îi revine sarcina de a băga bani în construcția de apartamente.

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Dragomir mai spune că locația pe care va construi Florin Tănase este cel mai bun teren pe care l-a cumpărat vreodată de la Gigi Becali. „Este cel mai bun teren al lui Gigi pe care l-am luat eu. Din cartierul ăsta, la biserica lui Gigi, către lac. Are bulevard de 24 de metri, bulevard de 12 metri și lac în față”.