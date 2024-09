Dumitru Dragomir are amintiri fabuloase de acum mai bine de 70 de ani, chiar din prima sa zi de şcoală. În direct la “MAX Profeţiile lui Mitică” acesta a dezvăluit că a avut un conflict cu câţiva colegi de cum a păşit în curtea şcolii.

Dumitru Dragomir a făcut lupte în tinereţe

Dumitru Dragomir are 78 de ani, dar Horia Ivanovici l-a provocat să povestească o întâmplare veche de peste şapte decenii, din prima sa zi de şcoală la Bălceşti, .

ADVERTISEMENT

“Îmi amintesc de prima mea zi de şcoală. M-am bătut cu unii în curtea şcolii. Am venit acasă şi m-a luat tata în primire”, a povestit Dumitru Dragomir, la MAX Profeţiile lui Mitică.

De altfel, într-o emisiune anterioară, , de la care lua foarte des bătaie. “Dimineața, la prânz și seara. Ce curele îmi trăgea… Numai la fund!”, spunea el.

ADVERTISEMENT

Totuşi, Dragomir admite că nici el în copilărie nu a fost vreun sfânt. “De mic am fost omul dracului. Eu prima dată am făcut lupte. Și la Făgăraș am făcut lupte, chiar ajunsesem între primii trei-patru de greutatea mea”, a mai spus fostul şef al LPF, la “MAX Profeţiile lui Mitică”.

Totuşi, el consideră că violenţa nu e o soluţie şi are un sfat pentru tânăra generaţie: “Cine e smardoi e un tâmpit. În zilele de astăzi cu creierul trebuie să fii smardoi”.

ADVERTISEMENT

În plus, el este convins că în zilele noastre nu li se mai poate face educaţie cu bătaia, copiilor.

“Spune-i unuia care e mai brunețel că e țigan să vezi cum te dă în judecată. Spune-i unei fete că are fusta scurtă, direct hărțuire. Pe de o parte de bine. Că nici cu huliganismul ăsta nu e bine.

ADVERTISEMENT

Eu am fost un tip foarte slobod la gură, dar eu foarte rar am jignit pe cineva, să încep eu o ceartă. Am așteptat să mă jignească și apoi, bineînțeles, ce a fost și la gura mea… Dar m-am ferit să jignesc în general”, a mai spus Dragomir.

Mitică Dragomir, amintiri despre prima zi de școală. "Trebuie să fii smardoi cu creierul, nu altfel"