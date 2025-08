Mitică Dragomir, amintiri tari cu rapidistul Ion Iliescu: „Cel mai bun președinte după Ceaușescu!”. L-a chemat la 11 noaptea la un pahar de vin!

Ion Iliescu, fostul președinte al României postdecembriste, . Deși pe internet s-a răspândit vestea că ar fi murit deja, . Dumitru Dragomir a dezvăluit câteva povești cu fostul lider de stat.

Dumitru Dragomir și amintirile sale cu Ion Iliescu

Dumitru Dragomir este un om cu povești fantastice de viață, cunoscând o mulțime de oameni din tot felul de ramuri ale societății. Fostul șef LPF are amintiri chiar și cu Ion Iliescu.

Cei doi s-au cunoscut încă din epoca comunistă, chiar la Scornicești. Dragomir a spus ce fel de om a fost Iliescu, pe care îl consideră „al doilea cel mai bun președinte al României după Ceaușescu”.

„Datorită lui suntem acum unde suntem și facem emisiuni libertine. Cel mai mare președinte al României a fost Ceaușescu, după el a fost Iliescu. În primul rând, a făcut pace. O luasem raza.

Dacă dădea verde, rușii intrau în țară, nu mai ieșeau până acum. Iliescu și Năstase au fost conducători de elită. Eu l-aș băga și pe Băsescu aici. A fost un mare român, un mare om de stat, bineînțeles!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

„Am băut un pahar de vin. M-a chemat ca să mă felicite”

„L-am cunoscut personal. Dumnezeu să-i dea sănătate, că n-a murit, să mai trăiască. Fii atent aici, stăteam pe Dorobanți, la miezul nopții, cioc-cioc cineva în ușa casei. Când mă uit, văd un ofițer de securitate: ‘Bună seara, domnul Dragomir! Vă rog eu frumos, îmbrăcați-vă că vă cheamă domnul Ion Iliescu’. Și eu mă uit la ceas, era 11 seara și mă culcasem. M-a luat în casa unui artist. Eu, fiind vecin cu un mare cântăreț de muzică ușoară, ei erau la ziua marelui artist, Ion Iliescu și cu doamna. În spatele vilei mele era altă vilă, a artistului acesta. M-am îmbrăcat într-un trening și mă duc: ‘Bună seara, să trăiți, domn’ președinte’, m-a luat, m-a pupat. Eu, la acea oră, eram unul dintre cei mai tari oameni de presă din România.

Ne-am pupat. ‘Domnul președinte, mă scuzați că am venit așa îmbrăcat pentru că mi-au spus că vă grăbiți să plecați și dumneavoastră și doamna Nina. Îmi cer scuze cum sunt îmbrăcat’. ‘Lasă băi, nea Mitică’, eu am intrat în folclor cu nea Mitică. ‘Te-am chemat să te felicit că faci lucruri bune și să bei un pahar de vin cu noi’. Am băut un par de vin, am mai stat puțin și am spus: ‘Domn președinte vă rog să-mi permiteți să plec, că sunt convins că și dumneavoastră vreți să plecați’, ‘Da, și eu vreau să plec’. M-a chemat doar ca să mă felicite că fac lucruri bune în presă.

„Era în relații proaste cu Ceaușeștii. El era cu Rapidul!”

Am rămas impresionat, și apoi m-am mai întâlnit cu el la paranghelii. Un om cald, o bunătate de om. Eu l-am cunoscut când eram la Scornicești. Când mă duceam prin Comitetul Central, el nu venea. Era în relații proaste cu Ceaușeștii, pentru putere.

Toată lumea știa că e succesorul lui Ceaușescu. Era propunerea rușilor. Nu îl halea coana Leana, era un pericol. El avea șarm, era de o seriozitate… nu era genul lui Băsescu. Era genul cult, liniștit, foarte greu îl citeai. Era cu fotbalul, pe cuvânt de onoare. El e cu Rapidul. E rapidist. Ceaușescu cu Steaua, cu Scorniceștiul… Și nea Rică, cumnatul lui, era cu Rapidul”, a mai spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.