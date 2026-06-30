Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre posibilitatea anticipatelor

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30 iunie este ultima zi în care Nicuşor Dan mai poate desemna un premier înaintea vacanţei parlamentare, preşedintele fiind aşteptat să facă un anunţ în cursul serii cu privire la situaţia politică. În timp ce negocierile dintre partide s-au blocat, Mitică Dragomir vede o singură soluţie pentru depăşirea crizei, iar aceasta este la îndemâna şefului statului.

Dumitru Dragomir spune că soluţia Siegried Mureşan ar fi una temporară, de trei luni

Dumitru Dragomir consideră că România ar avea un guvern plin dacă preşedintele Nicuşor Dan l-ar desemna premier pe şeful partidului care a câştigat alegerile parlamentare din decembrie 2024. „Există o singură soluţie de premier, Sorin Grindeanu. Alta nu există”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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În acelaşi timp, el opinează că varianta propusă de liberali, cu Siegfried Mureşan premier, este doar una temporară, care nu aduce stabilitate. „E o soluţie doar aşa, pe trei luni”, a afirmat el.

Totuşi, de crezut că România va avea un premier cu puteri depline înaintea vacanţei parlamentare.

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Mitică Dragomir nu crede în varianta anticipatelor

Pe de altă parte, minoritar PNL-USR-UDMR. „Măi oameni buni? Să conducă un partid care a luat 8% şi care numai prin redistribuire a ajuns la 11-12%? Guvernul minoritar este o tâmpenie”, a afirmat acesta.

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De asemenea, fostul politician şi om de fotbal consideră că nici varianta alegerilor anticipate nu este una viabilă. În plus, el consideră că nici cadrul legal nu este tocmai favorabil organizării de alegeri anticipate. „Şi anticipatele sunt tot o tâmpenie. Nu cred că se fac anticipate. În primul rând e foarte greu din punct de vedere legal. Constituţia are multe lacune în ceea ce priveşte această speţă. Am stat de vorbă cu marii jurişti ai acestei ţări şi toţi dau înapoi. Trebuie schimbată constituţia ca să poţi să găseşti pârghii. E greu”, a mai spus Mitică Dragomir.

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Pentru a se evita complicarea şi mai mult a situaţiei politice, Dragomir a concluzionat: „Normal ar trebui să-l pună pe Grindeanu şi să rezolve problema cu PSD-ul. Singuri să se ducă la guvernare şi să ne dovedească că sunt partid majoritar în parlament. Eu am încredere în Grindeanu”.