Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”

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În perspectiva viitorului sezon, unul în care este angrenată pe trei fronturi, campionat, Cupa României și UEFA Conference League, FCSB a început să aducă jucători pentru întărirea lotului. Mitică Dragomir (80 de ani) a caracterizat ultima achiziție a roș-albaștrilor. În opinia sa, fostul jucător de la Dinamo adus de Gigi Becali (68 de ani) reprezintă cea mai mare lovitură pe piața transferurilor.

FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor, în opinia lui Mitică Dragomir

Vineri, 17 iulie, debutează sezonul 2026-2027 al Superligii. Forțele din întrecerea internă nu au impresionant la capitolul mutări pe piața de mercato. Cu toate acestea, au existat câteva mișcări interesante. FCSB, deziluzia din sezonul anterior, unul în care nu a prins play-off-ul, a adus recent un fotbalist care a impresionat în ultimii ani la rivala de tradiție.

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E vorba de Eddy Gnahore (32 de ani). Această mutare a ajuns sub lupa lui Dumitru Dragomir, un fin cunoscător al fotbalului intern. Luni, în emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al fotbalului intern a avut numai cuvinte mari la adresa .

”Oracolul din Bălcești” este convins că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. Dumitru Dragomir nu se ferește de cuvinte și spune că ”Gnahore este cel mai bun din România”. ”(n.r. Este lovitură pentru FCSB faptul că l-au luat pe Eddy Gnahore?) De așa ceva aveau nevoie. Este o lovitură. Au luat fix ce aveau nevoie, pentru că nimeni nu juca acolo rolul care trebuie. Juca acolo Șut în trecut. Gnahore mi se pare peste Șut. Este cel mai bun mijlocaș defensiv din țară. Peste Șut, peste Lixandru. O foarte mare lovitură a dat Gigi Becali”, afirmă Dragomir.

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Care e jucătorul cu care FCSB ar fi luat titlul, dacă ar fi fost transferat alături de Gnahore

În urmă cu cu câteva săptămâni, imediat după finalul sezonului intern, Gigi Becali a recunoscut public că îl vrea și pe Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul togolez a plecat liber de contract de la Dinamo. și i-a făcut o ofertă, profitând de faptul că apărătorul devenise liber de contract.

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Același Mitică Dragomir îl considera pe Boateng o soluție ideală bună pentru centrul apărării roș-albaștrilor, mai ales după evoluțiile constante avute în tricoul lui Dinamo. Dragomir a spus, tot la ”Profețiile lui Mitică” faptul că FCSB ar fi luat titlul dacă reușea să se bazeze în acest sezon care stă să înceapă și pe Gnahore, și pe Boateng. ”Dacă Gigi Becali îl lua și pe Kennedy Boateng, FCSB lua titlul. Fac pariu pe orice. FCSB de cei doi jucători avea nevoie. Că în rest are o structură de echipă, are și mai mulți tineri”, afirmă Mitică.

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Ce cifre a avut Eddy Gnahore la Dinamo

Așadar, am văzut cum, rămas liber de contract după despărțirea de ”câini”, Gnahore a ales să continue în Superligă. El va evolua în sezonul următor pentru rivala FCSB. Forma francezului și evoluțiile sale constante au atras atenția în ultimii ani.

De-a lungul a trei sezoane, între 2023 și 2026, mijlocașul defensiv a jucat în 97 de meciuri la Dinamo și a marcat 6 goluri. La echipa lui Gigi Becali, jucătorul de 32 de ani va primi circa 25.000 de euro pe lună salariu.