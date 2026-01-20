News

Mitică Dragomir anunță ce e mai rău pentru români în 2026: „Oamenii mor cu zile! Se vor întâmpla nenorociri”. Ce greșeală majoră a făcut Ilie Bolojan

Dumitru Dragomir avertizează că austeritatea şi creşterile de taxe lovesc direct în cei mai vulnerabili. El a vorbit la "Profețiile lui Mitică" despre marea greșeală făcută de premierul Ilie Bolojan.
Daniel Spătaru
20.01.2026 | 13:54
Dumitru Dragomir consideră că Ilie Bolojan "a strâns prea mult şurubul" şi mulţi români au ajuns la limita suportabilităţii Foto: colaj Fanatik
Măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan îşi arată deja efectele: taxele şi impozitele au împovărat şi mai mult bugetele românilor, consumul este din ce în ce mai mic, iar multe fabrici şi-au închis porţile sau şi-au concediat o parte din angajaţi. Despre situaţia din ţară şi ce îi aşteaptă pe români în 2026 a vorbit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Marea majoritate a bătrânilor care nu au bani să-şi cumpere medicamente mor cu zile”

„E rău în România la această oră, n-a fost niciodată mai rău”, este poza de moment făcută de Dumitru Dragomir, după măsurile de austeritate şi creşterile de taxe. Fostul şef al LPF a indicat şi categoria de persoane care va suferi cel mai mult de pe urma acestor decizii. „Marea majoritate a bătrânilor care nu au bani să-şi cumpere medicamente mor cu zile. Aici este deranjul”, a spus Dragomir.

Principal vinovat de această situaţie îl vede pe Ilie Bolojan, care şi-a atras deja un grad ridicat de antipatie populară, după cum s-a văzut în vizita pe care premierul a efectuat-o în Moldova. „După părerea mea, Bolojan a strâns prea mult şurubul. Ar trebui să dea drumul un pic, fiindcă altfel se întâmplă nenorociri în ţara asta. Aţi văzut ce s-a întâmplat la Iaşi cu el? Cum l-au huiduit? A ieşit prin spate!”, a mai spus Dragomir.

„Nu mai există empatie, parcă suntem sălbatici”

Fostul politician şi om de fotbal deplânge lipsa de empatie socială în faţa acestor greutăţi şi dă exemplu din trecutul său, când oamenii se ajutau unii pe alţii. „Sunt oameni care mor cu zile. Trebuie să existe un ajutor social pentru cei care nu au. Sunt oameni care n-au lemne pentru căldură şi sunt bătrâni care chiar dacă au lemne nu are cine să le taie, pentru că nu pot să iasă din casă. E nenorocire, nu te mai ajută nimeni în ziua de astăzi. Nu mai există empatie, parcă suntem sălbatici. N-am văzut aşa ceva!

Pe timpul meu, eu am crescut cu clacă. Când culegeai porumbul, dacă stăteai doar tu cu ai tăi îţi lua trei luni să termini, dar aşa chemai toţi vecini, veneau 15, le dădeai câte un pahar-două de vin şi stăteau până la 2 noaptea. Şi îţi terminau în 3-4 zile tot porumbul. Acum nu mai există aşa ceva, pentru că toată lumea vinde pământul ieftin, că n-are cu ce să îl lucreze”, a povestit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”„Am stat şi am analizat toate situaţiile astea. Cine vrea să distrugă agricultura, acum o distruge”, a adăugat el. În legătură cu acordul UE cu Mercosur, semnat la sfârşitul săptămânii trecute la Asuncion, Dragomir apreciază că este „o şmecherie de bani mulţi” în urma căreia vor suferi toţi fermierii români care au peste 300 de hecatre de teren agricol.

Dumitru Dragomir: „Dacă mâine sunt premier, aduc un milion de oameni în ţară!”

Oracolul de la Bălceşti consideră că în momentul de faţă pentru România sunt prioritare infrastructura, construirea de fabrici şi readucerea în ţară a cel puţin un milion de români care acum muncesc în străinătate.

De altfel, Dragomir a dezvăluit şi care ar fi planul său dacă ar fi şef al guvernului. „Dacă mâine sunt premier, aduc un milion de oameni în ţară! Cu împrumuturi, fac împrumut şi în fiecare judeţ fac câte o fabrică de cel puţin 5-6.000 de oameni. Mă axez pe ce vrea străinătatea, piese de schimb pentru maşini, pentru avioane.

ADVERTISEMENT

Aş face câteva brutării, să nu mai cumpărăm din Bulgaria aluatul. Toate pâinea pe care o mâncăm, nu e românească, e cu aluat din Bulgaria. Şi noi dăm materia primă afară. E deranj mare!”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Daniel Spătaru
