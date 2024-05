Mitică Dragomir anunță o petrecere de vis la 78 de ani: „Toți de la ‘boschetărie’ vin”. Cea mai tare poveste de la o aniversare: „Mi-am făcut ziua cu ursul”

Dumitru Dragomir, care va împlini vârsta de 78 de ani pe data de 30 mai, a oferit , care se poate vedea în fiecare luni, live, pe website, de la 13:30.

Petrecere mare pentru aniversarea lui Mitică

Mitică Dragomir anunță o petrecere uriașă pentru anversarea sa de 78 de ani, unde a apelat la bucătari. , anunță că va avea cele mai bune sarmale și jumări de pe fața Pământului.

„Dom’le, vă fac produse dacice, românești. Am două bucătărese și un bucătar care fac cele mai bune sarmale de pe fața pământului. O combinație de 4 feluri de carne, le fac sarmale, jumări de curcan, jumări de mangaliță, le fac de toate, multe.

Tot ce vrei. Am invitați, gașca mea de la ‘Boschetărie’. Ai mei, ăia care mâncăm marțea. Știi că suntem 9 persoane care nu s-au curățat niciunul până acum, de 25 de ani.

Cu Viorel Păunescu în frunte, Generalul George Popa, Generalul Antonescu, Colonelul Aurică Zaheu, Radu Popa, directorul stadionului de la Triumf, Bela Kassai, Horațiu Nicolau, Costel Bucur. Am uitat vreunul? Să nu uit vreunul..“, a spus Mitică Dragomir pentru FANATIK.

Amintiri de la 17 ani

Mitică Dragomir a rememorat cum a arătat ziua sa de naștere de la 17 ani, atunci când avea bani doar de două eugenii. Fostul șef al LPF a spus că fostul lui antrenor le-a făcut cinste tuturor colegilor de la Universitatea Craiova.

„Acum vreo 61 de ani, nu mă insurasem cu nevasta mea. Fii atent aici, eram junior la tineret la Universitatea Craiova, nu mă promovase. Eram amărăștean, n-aveam decât o pereche de șosete, mi le spălam seară, le luam dimineața.

O cămașă, la fel. Aveam un antrenor nea Gică Căieșteanu. Era ziua mea și aveam un meci să luăm locul 1. Aveam meci pe lângă Deva. Ne-am dus cu o mașină obosită și ăsta, nea Gică, îmi spune ‘Băi, nu dai și tu?’. Am bătut cu 4-0, apoi la întoarcere, toată lumea ‘La mulți ani, băi Mitică’.

Erau Petre Deselnicu, erau mulți viitori fotbaliști. Unii îmi mai dădeau câte un bobârnac, alții.. Dă-ne și tu o primă să luăm o bere. Îi spuneam ‘Nea Gică, am trei lei să îmi iau o eugenie sau două de seara’. Nu îmi era foame, n-o să mănânc acum că am mâncat la prânz.

Le păstrez, că poate dimineață nu am și îmi cumpăr o eugenie. 17 ani aveam, acum 60 de ani. El, l-am simțit că își umezește ochii, a zis ‘Oprim pe traseu, pe defileul Jiului’. Am oprit la niște cârnați, slănină, înțelegi? Când mâncam noi acolo, o dată îl aud pe Silviu Stănescu, ori pe altul.

Începe să țipe, era un urs la o palmă de el. Lua ursul de pe masă, că erau răcituri. Și i-am mai dat noi să mănânce. Băi, parcă era cățel, pe onoarea mea, pe cuvânt de onoare. Cu ursul. Eram săraci, dar eu mai ales. Acum 61 de ani. A plătit nea Gică, Dumnezeu să îl odihnească. Niște chifle cu niște cârnați uscați, astea“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate.

LA MULTI ANI, DUMITRU DRAGOMIR! SUPER CHEF la 78 ani si CEA MAI TARE POVESTIRE de ZIUA SA!