Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele la zid!”. Care e soluţia pentru ieşirea din criză a campionilor

Lupta pentru calificarea în play-off a fost dată peste cap de rezultatele din etapa 27. Situația s-a echilibrat din nou după înfrângerile suferite de FCSB, FC Argeș și FC Botoșani, iar 7 echipe se luptă pentru ultimele 3 poziții în top 6. Dumitru Dragomir a analizat această luptă la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir a analizat lupta pentru play-off

Mitică Dragomir e de părere că FCSB ar putea să rateze play-off-ul, inclusiv în cazul în care ar avea un parcurs perfect până la finalul sezonului regulat. „(n.r. sunt șanse destul de mari să nu avem FCSB în play-off) Eu am spus asta acum 3-4 luni. U Cluj, dacă nu ia un punct la Botoșani, s-ar putea să piardă play-off-ul.

FCSB, chiar dacă le câștigă pe toate, s-ar putea să nu intre în primele 6. E greu să câștigi toate jocurile. (n.r. e o nebunie de luptă pentru play-off) E bine, e frumos”, a afirmat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ, moderată de Cristi Coste.

Mitică Dragomir a găsit soluția pentru problemele de la FCSB

FCSB traversează un sezon dificil, însă situația s-ar putea îmbunătăți dacă echipa va obține calificarea în play-off. Mitică Dragomir a comparat situația campioanei cu cea a lui . „Știi care ar fi soluția? Să intre în play-off. Și atunci se strâng.

(n.r. în acest moment sunt disperați, sunt cu spatele la zid) Sub presiune, nu există echipă pe lumea asta… N-ai văzut și Atletico Madrid? A luat 3 după ce a bătut-o pe Barcelona cu 4-0. (n.r. a făcut Rațiu spectacol) Știu, a dat pasă de gol, a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Numai performanța îi reglează, altfel e o tensiune nenorocită care nu te lasă să joci, n-ai văzut cum sărea mingea din ei?”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK. .