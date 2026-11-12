Mitică Dragomir anunţă un jucător puternic la următoarele alegeri din România: „Ia peste 10% cu partidul lui”

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Următoarea rundă de alegeri din România este programată pentru 2028, iar forţele politice strâng deja rândurile în perspectiva localelor şi parlamentarelor care vor avea loc peste doi ani. Nu mai departe de miercuri PNL a anunţat fuziunea cu Forţa Dreptei a lui Ludovic Orban, dar Mitică Dragomir anticipează ascensiunea unui alt jucător important pe eşichierul electoral.

„Toată alianţa, cu PNL, Orban, USR, obţine maxim 17-18%”

Ilie Bolojan a anunţat miercuri demararea operaţiunilor de fuziune prin absorbţie a Forţei Dreptei de către PNL, el afirmând că noua construcție politică își propune să ofere o alternativă serioasă la axa PSD-AUR. Mitică Dragomir este sceptic cu privire la şansele noii formaţiuni de a obţine procente electorale importante, chiar şi în cazul unei alianţe cu USR.

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„Şi Dunărea dacă o absoarbe, tot nu face curent. Maxim maximorum 17-18% ar obţine toată alianţa. Cu toţi, cu Orban, cu USR…”, şi-a exprimat Dragomir părerea, la „Profeţiile lui Mitică”. Pe de altă parte, el recunoaşte că strategică inteligentă, având în vedere experienţa lui Ludovic Orban. „S-a orientat bine. Orban este politician bun”, a mai spus el.

„Bolojan i-a făcut un bine că l-a dat afară”

Mitică Dragomir consideră însă că surpriza viitoarelor alegeri ar putea veni din altă parte. „Cel mai tare dintre toţi este Piedone. Piedone dacă știe să joace bine acum, ia peste 10% cu partidul lui. Fac pariu pe cât vreţi! Tu știi câți adepți are Piedone ăsta? Mai ales de când l-a dat Bolojan afară, i-a făcut un bine”, , referindu-se la momentul demiterii lui Cristian Popescu Piedone de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.

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La nici două luni de la momentul respectiv, în septembrie 2025, Piedone şi-a înfiinţat propria formaţiune politică, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR). „Piedone e politician mare de tot. Tare de tot! Eu vă spun, dintre partidele noi el vine puternic pe turnantă, pentru că se pricepe să facă”, este predicţia făcută de Mitică Dragomir.

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