Andrei Rațiu i-a lăsat cu gura căscată pe mulți la EURO 2024, iar Mitică Dragomir îi prevede un viitor strălucit. Fostul șef al LPF susține că fundașul dreapta se va transfera pe milioane de euro la sfârșitul turneului final din Germania.

Mitică Dragomir anunță următorul mare transfer al unui fotbalist român: „Ce fotbalist! Pleacă pe 10 milioane, iar el va lua 3 milioane”

la EURO 2024 și anunță transferul internaționalului român. „Oracolul de la Bălcești” este de părere că fundașul dreapta nu va sta mult la Rayo Vallecano după evoluțiile excelente din Germania.

Mitică Dragomir spune că transferul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano va costa cel puțin 10 milioane de euro. „Oracolul din Bălcești” a dezvăluit și cine este revelația din lotul lui Edi Iordănescu după cele trei partide din grupa E.

Fostul șef de la LPF mărturisește că Florinel Coman i-a depășit așteptările la EURO 2024. Mitică Dragomir a rămas surprins de modul în care golgheterul de la FCSB s-a apărat în partidele cu Ucraina și Slovacia.

„Rațiu se va vinde cu milioane, pleacă pe 10 milioane de euro, iar el va lua cel puțin 3 milioane. Acum și-au dat seama și spaniolii ce fotbalist au în curte. Mă înjură unii, dar pentru mine revelația a fost Coman.

Nu am avut încredere în el și îmi pare rău. Are o inteligență pe faza de apărare, anihilează ambii jucători care pleacă în atac. Are capacitate mare de efort, dacă nu ai inteligență nu poți să faci și faza de apărare”, a spus Dragomir în emisiunea

Andrei Rațiu are Spania la picioare: „A făcut furori, și-a câștigat porecla”

la sfârșitul întâlnirii dintre România și Slovacia. „Sonic” i-a uimit pe iberici cu cifrele din primele trei partide de la EURO 2024 pe care le-a bifat sub „tricolor” și a atras comparația cu o legendă.

„Fotbalistul lui Rayo a fost cel mai bun împotriva Slovaciei și a sărbătorit alături de colegi pe teren. Același lucru s-a întâmplat și împotriva Ucrainei, unde era în premieră cu părul vopsit în albastru, și a jucat cu pasiune și în viteză.

Andrei a făcut furori și și-a câștigat porecla Sonic – ariciul – un personaj de joc video care se remarcă prin viteză și culoare. Andrei a devenit viral prin prisma acestui lucru, dar realitatea este ca Rațiu nu a trecut neobservat, mai ales datorita prestației sale.

Performanță sa completă bazată pe numere a făcut să se impună drept unul dintre cei mai buni fundași dreapta de la EURO, alături de Carvajal, austriacul Stefan Posch și Kimmich. Este numărul unu la interceptări (șase), la egalitate cu slovacul Peter Pekarik și slovenul Zan Karnicnik.

În deposedări, doar Jules Koundé îl depășește. Iar când vine vorba de atac, la fel, primește o notă bună. Conduce, vine și pleacă. Fizic este dotat și nu întâmplător a atins viteza maximă de 35 km/h”, au scris spaniolii.

“CE FOTBALIST!” SUMA COLOSALA cu care se vinde Andrei Ratiu de la Rayo Vallecano