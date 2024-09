Mitică Dragomir, apel la Marcel Ciolacu! Ce pensie ar trebui să încaseze Helmuth Duckadam, Cornel Dinu și Emerich Ienei: ”Mori de foame în România”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit într-o ediție precedentă la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ că și a dezvăluit cât încasează de la stat.

Mitică Dragomir îi cere lui Marcel Ciolacu pensii mai mari pentru foștii fotbaliști

Dumitru Dragomir este nemulțumit de faptul că foștii mari fotbaliști ai României nu sunt ajutați de stat și i-a cerut premierului Marcel Ciolacu la să le dea pensii mai mari.

”De moartea lui Gigi Mulțescu am aflat aseară de la televizor. Nu eram foarte prieteni. Prietenie am avut cu Cornel Dinu, pe care îl respect, cu Lucescu, cu toți ceilalți dinamoviști, pentru că și eu am fost dinamovist. Ăstora mari, Ienei, Lucescu, Iordănescu, Pițurcă, Răducanu, Pîrcălab, dă-le 4-5.000 de euro pe lună că nu sărăcești. Dă-le 2.000 de euro.

Așa cum îi dai Nadiei, dă-i și lui Duckadam, care a fost… Băi oameni buni, finala Cupei Campionilor Europeni, aperi patru 11 metri și mori de foame în România. Mi-e rău. Cristina Neagu a avut salariu mare și cred că iese cu 5-6.000 de euro pensie.

Tudorel Stoica a fost un fotbalist uriaș, Pițurcă și ca antrenor, și ca fotbalist. Eu mă leg de antrenorii ăștia mari, Dinu, Ienei, Iordănescu, Pițurcă au fost la echipa națională ani de zile, au calificat echipa națională. Sunt bătrâni, au în jur de 80 de ani, abia se târăsc, dă-le 2.000 de euro să-și cumpere medicamentele”, a declarat Dragomir.

Dragomir, furios că Horațiu Nicolau nu e lăsat să candideze la FR Volei

Fostul președinte de la LPF o consideră pe Cristina Neagu cea mai mare handbalistă a lumii și a vorbit și despre situația lui Horațiu Nicolau, care e împiedicat să candideze la Federația Română de Volei.

”Cristina Neagu a fost Messi al handbalului mondial. Maradona din handbal. N-a fost nicio jucătoare ca ea, nici danezele, nici norvegiencele, nici suedezele, nici franțuzoaicele, niciuna nu a fost de talia ei. Asta zbura pe deasupra și avea o forță în brațe… Mare.

Ce sportive am putut noi să avem… Și volei bun am avut noi în decursul anilor. Păi ce voleibalist a fost Horațiu Nicolau ăsta de vrea să candideze acum. Și sportiv mare, și manager de succes.

Mi se pare că va candida cu un profesoraș din ăsta care nici volei nu a jucat decât la juniori. Ar trebui să se ducă la doamna Lipă, că e doamnă cinstită. Eu o cunosc bine. Pe Horațiu l-aș vota cu 10 mâini dacă aș avea, pentru că se și pricepe”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dragomir cere pensii mai mari pentru legende