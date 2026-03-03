Mitică Dragomir are propria explicație pentru dezastrul din Dubai: „I-a speriat puțin ca să scadă imobiliarele”. Câți bani pierdea dacă nu-l „dribla” pe Nețoiu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat conflictul din Orientul Mijlociu dintr-o perspectivă economică, „Oracolul de la Bălceşti” anticipând consecinţele pe care le vor avea în piaţă recentele lovituri cu drone asupra unor destinaţii turistice precum Dubai sau Abu Dhabi.

Dumitru Dragomir a fost pe punctul de a cumpăra două apartamente în Dubai

Dubaiul a fost sâmbăta trecută ţinta unor atacuri cu drone din partea Iranului, iar vestea că a fost lovit inclusiv faimosul hotel Fairmont Palm, de pe insula artificială Palm Jumeirah a străbătut lumea de la un capăt la altul. Dumitru Dragomir are propria explicaţie pentru cele întâmplate: „În Dubai nu e o nenorocire, în Iran e nenorocire. În Dubai nu, i-a speriat un pic. Ca să cadă imobiliarele”, a spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

Fostul şef al LPF chiar era gata să cumpere două apartamente la Dubai, în urmă cu câteva luni. „ , acum 5-6 luni. El are acolo două apartamente mari, frumoase, şi voia să scape de unul. Mie îmi plăcea. Ne-am tocmit noi să-l luăm pe ăla şi pe încă unul de deasupra lui, că noi avem doi nepoţi. Vânduserăm noi aici cam 100 de apartamente şi stăteam bine. Amândouă făceau în jur de două milioane de euro. Bine, Neţoiu când a simţit că vreau eu să cumpăr cerea două milioane pe unul”, a povestit Mitică Dragomir. În cele din urmă el s-a răzgândit după ce soţia i-a spus: „Mai staţi, să crească copiii mai mari, că poate nu vor acolo. Poate doresc în altă parte, în România”.

Dumitru Dragomir anticipează dublarea preţului la gaze în România

S-a dovedit că a fost o decizie înţeleaptă, pentru că după ultimele evenimente, preţurile imobiliarelor deja sunt în scădere la Dubai, după cum spune el. „În primul rând se opresc investiţiile. Ăia care aveau autorizaţie le opresc. Păi între Emirate şi Iran e distanţă ca de-aici la Slatina. Ce siguranţă să ai? În următorii 50 de ani nu va fi linişte. Preţurile scad cu cel puţin 30%.

Dacă mai continuă războiul, preţul va scădea cu 70%, adică le cumperi cu 30% faţă de preţul de acum. Păi cine mai cumpără, ce eşti nebun? Un apartament bun de 100 metri pătraţi, costă 2-3 milioane de euro”, a mai spus Dragomir. Astfel, la o inestiţie de minim două milioane de euro, el ar fi fost deja acum pe pierdere cu cel puţin 600.000 euro.

În acelaşi timp, tot , Mitică Dragomir anticipează o dublare a preţului la gaze în România. „Preţul la gaze va creşte cu 100%. Păi cu 40% s-a scumpit în ultimele două luni”, a anticipat fostul deputat. În schimb, prevede o creştere a preţurilor la locuinţe în ţara noastră. „În România se scumpesc preţurile la locuinţe. Unde e ţară mai sigură ca asta? Cea mai ieftină ţară la locuinţe, după Albania, este România”, a mai spus el.