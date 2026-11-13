Mitică Dragomir aruncă bomba despre alegerile prezidențiale: „Kovesi are cele mai mari șanse acum”

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Mitică Dragomir a comentat situaţia din ţară şi a declarat că românii aşteaptă de la noul guvern să pună lucrurile la punct. Fostul preşedinte al LPF a deplâns deteriorarea nivelului de trai, ca rezultat al măsurilor de austeritate şi a făcut o predicţie legată de viitoarele alegeri prezidenţiale.

Mitică Dragomir: „N-am văzut în viaţa mea ce taxe ne pun!”

Mitică Dragomir consideră că este de datoria noilor miniştri să îndrepte situaţia socio-economică a României. „Lumea așteaptă acum, că au venit iar câțiva oameni deștepți de la PSD, să pună puțin lucrurile la punct, că este deranj în România”, a spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Fostul deputat şi om de fotbal a dat exemplul vecinilor noştri maghiari, care acordă o serie de facilităţi fermierilor şi constructorilor. „Ungurii dau energie ieftină la agricultori. Fermele nu plătesc impozite. Şi în construcții sunt facilități. Iar la noi, ne belesc ăștia, ne rup! N-am văzut în viața mea ce taxe ne pun! Ungurii ăștia-s mai deștepți decât noi, românii? Polonezii ăștia-s mai deștepți?”, s-a întrebat retoric Mitică Dragomir.

„Oracolul de la Bălceşti” arată cu degetul înspre fostul premier. „Ce-o fi vrut Bolojan ăsta să facă? Eu nu pot să înțeleg”, a mai spus el. De asemenea, Dragomir consideră că prin acţiunile politice din ultima vreme, între care şi apelul către formarea unei alianțe reformatoare de dreapta în jurul PNL pentru alegerile din 2028, Ilie Bolojan îşi pregăteşte de fapt candidatura la preşedinţie.

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„E împinsă de Bruxelles, aşa cum l-au împins pe Bolojan să fie premier”

însă că fostului premier îi va fi foarte dificil să ajungă la Cotroceni, mai ales că va avea concurenţă serioasă. „Se pregătește pentru președinție, dar va avea un concurent puternic, pe doamna Kövesi. Părerea mea este că dacă concurează cu doamna Kövesi, n-are nicio șansă”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal. „E împinsă bine de Bruxelles. Așa cum a fost împins Bolojan ca să fie prim-ministru”, a adăugat el.

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În ceea ce priveşte şansele ca Laura Codruţa Kövesi să devină prima femeie preşedinte al României, Dumitru Dragomir a spus: „Părerea mea este că are cele mai mari șanse acum. Clanul este foarte mare. Foști oameni din SRI, unii din grupul de la Cluj. E grupare puternică. Pe pericolul numărul unu, Georgescu îl țin numai prin aresturi și până la urmă o să-i dea și condamnare, că altfel îi bate Georgescu în joc de gleznă pe toți. Dacă se unesc toţi, nu fac cât Georgescu”.

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