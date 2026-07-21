Mitică Dragomir aruncă bomba. Dezvăluire uluitoare despre acționarul de la Universitatea Craiova: ”Are 2 – 3 miliarde de euro avere”

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Universitatea Craiova a câștigat tot ce se poate pe plan intern în ultimul an. Oltenii s-au impus în campionat după o pauză de 35 de ani. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au luat și Cupa României în primăvară, ceea ce înseamnă ”Eventul”. Apoi, în iulie, înainte de startul sezonului 2026 – 2027, oltenii au pus mâna și pe Supercupă. La clubul din Bănie s-ar afla, alături de Mihai Rotaru, mai mulți oameni extrem de puternici. Mitică Dragomir face o dezvăluire uluitoare despre acționarul cu o avere de miliarde de euro.

Acționarul de la Universitatea Craiova cu avere de miliarde de euro avere

Fotbalul românesc are parte de mai mulți investitori extrem de potenți din punct de vedere financiar. Îi putem enumera aici pe Gigi Becali (FCSB), Dan Șucu (Rapid), Neluțu Varga (CFR Cluj) sau Mihai Rotaru (Universitatea Craiova). Averile celor enumerați se ridică la zeci și sute de milioane de eurpo.

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În fotbalul românesc ar fi implicați și miliardari în euro. în emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de luni, 20 iulie, de la FANATIK. Și nu îi găsim oriunde pe acești magnați, ci la cel mai înalt nivel. Fostul șef al LPF dezvăluie faptul că a avut ocazia, recent, de a sta la masă cu cei responsabili de destinele ”Științei”. , că la Craiova ar fi, în acționariat, și un miliardar în euro. E vorba de un personaj implicat în sectorul energetic.

”Zilele trecute am fost la o masă cu Andrici (n.r. Adrian Andrici), unul din acționarii de la Universitatea Craiova. Un tip deștept, foarte foarte deștept. A făcut avere multă. E moldovean și stă la Craiova. L-am cunoscut și mi-a povestit multe lucruri. M-a impresionat. Au un grup foarte unic acolo.

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Iar acesta, Rotaru, e băiat deștept, un tip dat dracului. Ține grupul puternic, unit. Mi-a spus că sunt unii mai pricopsiți (n.r. mai bogați) decât el, care sunt în Consiliul de Administrație. E unul (n.r. dintre acționarii Craiovei) care stă la Monaco. Are vreo 2 – 3 miliarde de euro. E implicat pe domeniul energiei”, dezvăluie Dragomir.

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Câte milioane de euro a cheltuit Universitatea Craiova pe transferuri în această vară

Angrenată pe mai multe fronturi și cu speranțe de a prinde din nou o grupă în cupele europene, Universitatea Craiova s-a întărit serios în acest inter-sezon. Conducerea clubului din Bănie a băgat adânc mâna în buzunar. În total, oltenii au cheltuit peste 5,4 milioane de euro pe achiziții. Și vorbim de o sumă care ar putea crește în continuare.

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Trebuie subliniat că vorbim deja de cea mai scumpă campanie de transferuri din era Rotaru. S-a depășit precedentul record de aproximativ 4 milioane de euro din sezonul trecut. Scopul trupei din Craiova este clar: întărirea lotului pentru preliminarii și un eventual parcurs lung în Europa. Aici, elevii lui Filipe Coelho încă sunt angrenați în UEFA Champions League.

La capitolul . Craiova a plătit pentru el aproximativ 2,5 milioane de euro. Tânărul de 24 de ani este cel mai scump transfer din istoria clubului. În afară de Sava, Craiova a mai investit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru transferul atacantului Simon Elisor. Rotaru l-a mai adus pe Heriberto Tavares. În această perioadă de mercato au mai sosit și Ronaldo Webster, precum și alți jucători reveniți din împrumuturi. Coelho are un lot evaluat la aproape 39 de milioane de euro, cel mai valoros din SuperLiga.

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