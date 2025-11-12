Mitică Dragomir, avertisment după ultimele ”manevre” politice: ”Se încearcă subordonarea justiției!”

ADVERTISEMENT

În opinia lui Mitică Dragomir, ultimele mișcări de pe scena politică internă ar avea un scop extrem de important pentru unele partide. În emisiunea în ”Profețiile lui Mitică” din această săptămână, fostul șef al fotbalului intern a arătat cu degetul către comportamentul pe care îl are un partid aflat la guvernare.

Mitică Dragomir observă un fenomen periculos pe scena politică în ultima perioadă. Justiția, miză importantă

Dumitru Dragomir a lansat un val de critici dure la adresa Uniunii Salvați România (USR). Acesta a remarcat faptul că partidul aflat în coaliția de la Palatul Victoria are un marketing superior celorlalte formațiuni, însă cu toate acestea ”nu face nimic pentru țară”.

ADVERTISEMENT

Mitică a mai remarcat faptul că, prin mișcările politice din ultima perioadă, scopul este unul precis: se încearcă o subordonare a justiției! Dragomir face în acest sens un apel ferm către actorii politici: ”Dacă nu lăsați judecătorii în pace, praful se lege de țară!”

”(n.r. USR) Are un marketing superior celorlalte partide. Ei n-au făcut nimic. Nu fac nimic în țara asta. Au pus-o pe Clotilda (n.r. Clotilde Armand) la sectorul 1. Vraiște, râsul țării. Ai înțeles? A fost unul pe la Constanța care ajunsese ministru la justiție. S-a ales praful de justiție.

ADVERTISEMENT

A, apropo. Dom’le, se înregimentează mai toate în subordinea puterii. Se încearcă și justiția acum. Dom’le, dacă nu lăsați judecătorii în pace, praful se lege de țară. V-am spus și o repet, lăsați medicii și judecătorii în pace”, afirmă Mitică.

ADVERTISEMENT

Dragomir, despre comportamentul vicepremierului în contextul atacului la Justiție: ”Este specific USR-ului!”

a provocat în ultimele zile un adevărat război între Palatul Victoria și magistrați. Luni, Consiliul Superior al Magistraturii a depus plângere penală împotriva vicepremierului. Motivul: aceasta ”a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”.

Moderatorul Horia Ivanovici a remarcat, în emisiunea de luni, atacurile lansate de Oana Gheorghiu la adresa magistraților. ”Uite-l pe Bolojan, a angajat-o pe doamna Oana Gheorghiu, vicepremier, doar să atace justiția. Numai asta face. De dimineața până seară. Deci numai asta face. Tot respectul pentru ce a făcut. Cu spitalul, să-i dea Dumnezeu sănătate. Dar ce face doamna acum și ultimile declarații pe care le-am văzut…

ADVERTISEMENT

Atacuri în valuri la sistemul de justiție. Este, crede-mă ce-ți spun, o încercare incredibilă de decredibilizare a tot ceea ce înseamnă justiție. De asta au și venit reacțiile. Că au venit reacții dure de la DICOT, de la CSM. Nu te supăra doamna Oana asta a fost adusă să ajute țara asta în guvern, nu să ne incite la ură”, a spus Ivanovici.

Același Horia Ivanovici a mai remarcat . Mitică Dragomir a găsit o explicație la aceste afirmații: ”Este specific USR-ului. Eu nu aș băga în seamă aceste declarații! E ca la situația cu Catedrala Mântuirii Neamului: cine defila acolo? Cei care au făcut-o în toate felurile și pe Firea și pe toți cei care au dat bani”.

Mitică Dragomir: ”Știți ce vor cei de la USR? Să iasă PSD-ul de la guvernare!”

Întrebat de Horia Ivanovici despre atacurile la adresa justiției din ultima perioadă, Mitică Dragomir s-a arătat încrezător în faptul că oficialii din fruntea instituțiilor de forță pot să facă față situației. ”Eu mă bazez pe faptul că ministrul justiției este un fost avocat de mare prestigiu. Pe președinta Înaltei Curți”.

Pus din nou să comenteze prestația Oanei Gheorghiu, Dragomir a făcut o legătură cu USR-ul. ”Are microbul USR-ului. Spune-mi un lucru făcut de USR în ultimii 5 ani. Spune-mi ceva de genul: uite, a făcut asta! Strategia USR-ului pe asta s-a clădit, pe atacul la adresa propriei țări. Să ne spună cei de la USR un lucru bun făcut de ei”.

Planul celor de la USR, în opinia lui Dragomir, este ca PSD-ul să părăsească coaliția de guvernare. ”Știți ce vor ei? Vor să iasă PSD-ul de la guvernare, să vină ei și să-i aresteze pe toți”, mai constată fostul șef al fotbalului intern.