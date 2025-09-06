Mitică Dragomir, cea mai „gastronomică” analiză după România – Canada 0-3: „Varză, salată de cartofi, ciorbă de potroace”

Naționala României a fost surclasată de Canada, vineri seara, într-un amical pe Național Arena, iar reacțiile nu întârzie să apară. Mitică Dragomir, fostul șef LPF, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și i-a făcut praf pe jucătorii lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, nemilos la adresa jucătorilor lui Mircea Lucescu

Tricolorii au făcut un meci neașteptat de slab în fața propriilor fani. Horațiu Moldovan a comis o gafă uluitoare. În defensivă, fundașii au trimis mai multe pase decisive adversarilor, iar pe faza de atac jucătorii lui Mircea Lucescu cu greu au reușit să intre în careul advers.

. România e obligată să câștige pentru a mai spera la o calificare de pe primul loc în grupă la Campionatul Mondial de anul viitor, iar Mircea Lucescu va opera, cel mai probabil, câteva modificări în echipa de start.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte LPF i-a făcut praf pe tricolori: „Varză”

și a comentat evoluția tricolorilor în stilul său caracteristic. „Oracolul din Bălcești” nu a iertat pe nimeni și speră să vadă altă atitudine în partida din preliminarii cu Cipru.

„Stanciu, destul de slab. N-aș putea să vorbesc despre un jucător care să fi jucat bine. Apărarea a fost varză. Rețineți ce vă spun: mijlocul terenului a fost salată de cartofi, iar atacul ciorbă de potroace. Vom câștiga cu altă echipă în Cipru. Dacă ne bate Cipru, suntem de râsul lumii”, a declarat Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut cum va gândi Mircea Lucescu partida cu Cipru. Naționala României are în continuare probleme de lot și nu sunt foarte multe soluții. În tur, tricolorii s-au impus la București cu 2-0, dar se anunță o partidă mult mai grea acum.