Mitică Dragomir cere un fotbalist de la FCSB de urgență titular la națională: „E cel mai bun!”. Cum a comentat alegerile lui Lucescu: „Nu e în regulă”

, disputat vineri seară pe Arena Națională, a declanșat revolta în fotbalul românesc. Dumitru Dragomir a comentat lotul convocat de Mircea Lucescu și a spus ce jucător de la FCSB nu trebuie să lipsească din primul „11”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir știe ce jucător de la FCSB nu trebuie să absenteze din primul „11” al echipei naționale

Deși a trimis 6 jucători (Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, David Miculescu și Florin Tănase) la echipa națională, Florin Tănase, Mihai Popescu și David Miculescu și-au făcut apariția pe teren abia spre finalul reprizei secunde.

Dumitru Dragomir a comentat lotul pe care „Il Luce” îl are la dispoziție la echipa națională. Fostul șef LPF consideră că Adrian Șut, fotbalistul campioanei României, nu trebuie să lipsească din primul „11”, de pe postul de mijlocaș defensiv.

ADVERTISEMENT

„Convingerea mea este că Șut e cel mai bun!”

„Noi n-am arătat ca o echipă. Noi am vrut fiecare să ieșim în evidență. Dacă nu face ceva Lucescu cu mijlocașii din fața fundașilor centrali… Să lase mijlocași defensivi de meserie, nu improvizații. Ieri, niciunul din Marini nu se asortează cu postul acela. Naționala o văd fără Marini.

Noi îl avem pe Șut. Convingerea mea este că e cel mai bun. Amândoi de la FCSB. Olaru nu poate juca acolo, e un post dificil, unde trebuie să scoți de la adversari, să șutezi bine. Nu e în regulă (n.r. – Că niciun jucător de la FCSB nu a fost titular cu Canada).

ADVERTISEMENT

„Trebuia să joace cu Șut în fața fundașilor centrali”

Obligatoriu, trebuia să joace cu Șut în fața fundașilor centrali. Sau să joace cu cineva de meserie pe postul acela. Din cauza mijlocașilor nu puteau să joace (n.r. – Problema apărării). Mijlocașii amândoi ieșeau la margine și se tamponau cu fundașii laterali. Așa s-a pierdut meciul, țineți minte ce vă spun.

ADVERTISEMENT

Rațiu nu a ieșit de 5 ori și l-am văzut cu 3 zile înainte, făcuse 40 de sprinturi pe partea aia. L-am văzut în Rayo – Barcelona, a jucat de nota 9. Ambii mijlocași, și stânga și dreapta, stăteau lipiți de linie. Fundașul unde să se ducă? Să intre el în interior?”, a spus Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.