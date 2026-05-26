Mitică Dragomir dă de pământ cu FCSB: „O echipă micuță, micuță, de locul 8”. Cine e antrenorul „de o singură zi” pentru echipa lui Becali

FCSB a tremurat serios în meciul cu FC Botoșani din semifinalele barajului pentru Conference League. „Roș-albaștrii” nu au reușit să câștige partida în timpul regulamentar, iar victoria a fost obținută în prelungiri. Dumitru Dragomir nu a avut milă de bucureșteni.

Mitică Dragomir nu s-a abținut după FCSB – Botoșani 4-3: „Vai de capul meu!”

FCSB părea sigură de victorie și de calificarea în finala cu Dinamo din baraj.

Octavian Popescu a fost jucătorul care a calificat-o pe FCSB în marea finală. Mijlocașul „roș-albaștrilor” a stabilit scorul final, 4-3 în favoarea echipei sale, după o fază individuală de excepție.

FCSB, desființată după semifinala cu Botoșani

Dumitru Dragomir a urmărit cu mare atenție meciul de pe Stadionul Ghencea. este de părere că FCSB a arătat mult sub așteptări și pleacă cu șansa a doua în duelul cu Dinamo. Acesta a vorbit și despre antrenorul Marius Baciu.

„Uită-te la FCSB. Becali nu are echipă de locul 7. M-am uitat ieri la meci. Are doar 3-4 fotbaliști. Gigi Becali, dacă scoate toți jucătorii la vânzare, în afară de Tănase, Tavi Popescu, Olaru și Târnovanu, pe cine iei ca să câștigi un titlu? Eu îl cred pe MM. Elias era antrenor bun. Au scos mai mult decât se poate din echipa asta. E slăbuță. E echipă de locul 8-9. E posibil acasă, cu Botoșani, să faci 3-3? A condus FCSB cu 3-1. Vai de capul meu. Toată lumea spune că apărarea e de vină. Mijlocașii? Cum să ai atâtea centrări ca Botoșani la FCSB acasă? Nu se poate așa ceva. Botoșani are un antrenor trăsnet. E jenant pentru FCSB. Tu vrei să intri în cupele europene. Ce să faci acolo? Trebuie aduși cel puțin 5 jucători.

Marius Baciu mi-a plăcut. E un băiat educat. El a fost căpitan la echipa lui Becali. Eu zic că nu au greșit cu el. Dacă pierdea ieri era record mondial. Antrenor de o zi. Cu Gigi nu te joci. Eu aș merge pe Dinamo în finală. E posibil să câștige FCSB, dar în mod normal aș merge cu Dinamo. Toma de ce nu e titular? Aleargă. Ce face în teren e important. Se face jucător bun”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea Profețiile lui Mitică.