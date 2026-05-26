Sport

Mitică Dragomir dă de pământ cu FCSB: „O echipă micuță, micuță, de locul 8”. Cine e antrenorul „de o singură zi” pentru echipa lui Becali

Dumitru Dragomir a criticat dur jocul prestat de FCSB în victoria dramatică cu FC Botoșani și a explicat de ce o vede pe Dinamo favorită în finala barajului pentru Conference League.
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 14:03
Mitica Dragomir da de pamant cu FCSB O echipa micuta micuta de locul 8 Cine e antrenorul de o singura zi pentru echipa lui Becali
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir nu s-a abținut după FCSB – Botoșani 4-3: „Vai de capul meu!”
ADVERTISEMENT

FCSB a tremurat serios în meciul cu FC Botoșani din semifinalele barajului pentru Conference League. „Roș-albaștrii” nu au reușit să câștige partida în timpul regulamentar, iar victoria a fost obținută în prelungiri. Dumitru Dragomir nu a avut milă de bucureșteni.

Mitică Dragomir nu s-a abținut după FCSB – Botoșani 4-3: „Vai de capul meu!”

FCSB părea sigură de victorie și de calificarea în finala cu Dinamo din baraj. „Roș-albaștrii” aveau un avantaj de două goluri în repriza a doua, doar că moldovenii au reușit să egaleze la 3 și să trimită meciul în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a fost jucătorul care a calificat-o pe FCSB în marea finală. Mijlocașul „roș-albaștrilor” a stabilit scorul final, 4-3 în favoarea echipei sale, după o fază individuală de excepție.

FCSB, desființată după semifinala cu Botoșani

Dumitru Dragomir a urmărit cu mare atenție meciul de pe Stadionul Ghencea. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că FCSB a arătat mult sub așteptări și pleacă cu șansa a doua în duelul cu Dinamo. Acesta a vorbit și despre antrenorul Marius Baciu.

ADVERTISEMENT
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24.ro
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene

„Uită-te la FCSB. Becali nu are echipă de locul 7. M-am uitat ieri la meci. Are doar 3-4 fotbaliști. Gigi Becali, dacă scoate toți jucătorii la vânzare, în afară de Tănase, Tavi Popescu, Olaru și Târnovanu, pe cine iei ca să câștigi un titlu? Eu îl cred pe MM. Elias era antrenor bun. Au scos mai mult decât se poate din echipa asta. E slăbuță. E echipă de locul 8-9. E posibil acasă, cu Botoșani, să faci 3-3? A condus FCSB cu 3-1. Vai de capul meu. Toată lumea spune că apărarea e de vină. Mijlocașii? Cum să ai atâtea centrări ca Botoșani la FCSB acasă? Nu se poate așa ceva. Botoșani are un antrenor trăsnet. E jenant pentru FCSB. Tu vrei să intri în cupele europene. Ce să faci acolo? Trebuie aduși cel puțin 5 jucători.

ADVERTISEMENT
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digisport.ro
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham

Marius Baciu mi-a plăcut. E un băiat educat. El a fost căpitan la echipa lui Becali. Eu zic că nu au greșit cu el. Dacă pierdea ieri era record mondial. Antrenor de o zi. Cu Gigi nu te joci. Eu aș merge pe Dinamo în finală. E posibil să câștige FCSB, dar în mod normal aș merge cu Dinamo. Toma de ce nu e titular? Aleargă. Ce face în teren e important. Se face jucător bun”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, 45 de milioane de euro pentru puștiul minune! Inter, luptă grea...
Fanatik
Cristi Chivu, 45 de milioane de euro pentru puștiul minune! Inter, luptă grea cu Barcelona și Arsenal
Numărul infim de bilete pe care FCSB le primeşte în derby-ul cu Dinamo:...
Fanatik
Numărul infim de bilete pe care FCSB le primeşte în derby-ul cu Dinamo: „Avem o cerere uriaşă!”. Ultraşii pun presiune pe roş-albaştri: „Am ajuns la capătul răbdării”
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo....
Fanatik
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna...
iamsport.ro
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna pe Steaua: 'Mi-a zis Păunescu dacă vreau'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!