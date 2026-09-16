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Dan Șucu, mai bogat decât Gigi Becali! Anunțul șocant al lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir spune că Dan Șucu ar fi mai bogat decât Gigi Becali și dezvăluie sumele uriașe pe care cei doi patroni le-ar câștiga din afacerile lor.
Daniel Spătaru
16.09.2026 | 06:39
Dan Sucu mai bogat decat Gigi Becali Anuntul socant al lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali şi Dan Şucu sunt cei mai bogaţi oameni din fotbalul românesc Foto: colaj Fanatik
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Dumitru Dragomir a trecut în revistă averile celor mai bogaţi oameni din fotbalul românesc. În direct la „Profeţiile lui Mitică” acesta a vorbit despre afacerile extrasportive ale lui Gigi Becali şi Dan Şucu.

Sute de milioane de euro de pe urma unui proiect de infrastructură din nordul Capitalei

Transferul lui Denis Drăguş la FCSB şi, mai ales, salariul anual de un milion de euro pe care îl încasează au fost punctul de plecare al discuţiei despre averea lui Gigi Becali. Mitică Dragomir consideră că acesta ar avea, cu toate investiţiile în terenuri şi alte afaceri, aproximativ un miliard de euro.

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Fostul şef al LPF a dat şi un exemplu de afacere care contribuie cu aproape 500 de milioane de euro la averea lui Gigi Becali. Este vorba de proiectul de infrastructură din zona de nord-est a Capitalei şi care vizează realizarea unei centuri ocolitoare de tip autostradă, începând de la intersecția străzii Erou Iancu Nicolae cu Bd. Pipera până în zona străzii Zimnicea, cu traversare peste autostrada A3.

„Gigi Becali face utilităţile, le face el, pe banii lui. Cred că asta îl costă vreo 2-3 milioane de euro. Dar, cu utilităţile lui Gigi, preţul pământului sare acolo de la 200 la 500 de euro pe metru pătrat. Din ce am auzit eu, el are peste 80 de hectare acolo. La 500 de euro/metru pătrat asta înseamnă peste 400 de milioane de euro, numai terenurile alea”, a punctat Mitică Dragomir.

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„Numai din magazine Şucu scoate cel puţin 100 de milioane de euro pe an”

De pe urma acestui proiect de infrastructură profită şi patronul Rapidului. „Dan Şucu are şi el terenuri, acolo lângă Gigi. N-are atât de multe hectare, dar are”, a mai spus fostul şef al LPF.

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Mai mult, acesta crede că finanţatorul giuleştenilor şi al italienilor de la Genova este mai bogat decât patronul FCSB. „Şucu e miliardar. Convingerea mea e că e mai bogat ca Gigi Becali. Du-te într-unul din magazinele lui şi – din ce-am auzit – are vreo zece.

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Eu am fost la Constanţa, e mare cât vezi cu ochii. Şi n-ai de unde să cumperi din altă parte, doar de la el. Din magazinele astea cred că scoate cel puţin 100 de milioane de euro profit pe an. Numai din magazine!”, a subliniat Mitică Dragomir.

Dan Șucu, mai bogat decât Gigi Becali! Anunțul șocant al lui Mitică Dragomir

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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