Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc

Fostul președinte LPF nu vede nicio problemă în această decizie, spunând că această zonă face parte tot din România.

Mitică Dragomir a surprins prin declarația sa despre însemnele Ținutului Secuiesc de la Csikszereda – Universitatea Craiova

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu are nimic împotrivă cu faptul că cei de la Csikszereda Miercurea Ciuc

În direct la „Profețiile lui DON Mitică”, el a explicat că Ținutul Secuiesc face parte tot din țara noastră și a povestit cum s-a înțeles cu politicienii de naționalitate maghiară din parlament:

„Păi nu sunt în Ținutul Secuiesc? Să intre și oltenii cu semnul Olteniei. Domnule, sunt și ei naționaliști, ca și noi. Fiecare să se simtă bine în țara noastră. Reține ceea ce zic. Numai că în țara noastră nu prea se simt bine românii. Știm să fim arțăgoși, știm să fim invidioși.

„Astea sunt prostii, ațâță lumea la ură!”

Din punct de vedere politic, eu am fost în parlament cu ungurii. Cei mai profesioniști și cei mai atașați de România. Eu am rămas tâmpit… L-am avut pe Antal, care era șeful meu. Îți dai seama că l-am studiat, pentru că eram în contră cu ei.

Prin comportamentul său de gentleman îi subordona pe toți. Ungurii s-au opus la legea mea, am stat de vorbă cu o parte din ei și mi-au spus că trece legea și fără ei. Sunt foarte capabili. Doamne, ferește-mă! Astea sunt prostii. Din astea se ațâță lumea la ură. Era mai bine să nu fie, dar e o satisfacție și pentru ei.

Te doare la bască… cât suntem în Uniunea Europeană nu te poate ciunti nimeni, doar dacă vine Putin cu «bombardeaua» peste noi”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”

