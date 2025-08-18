Sport

Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc

Care a fost reacția lui Mitică Dragomir când a auzit că cei de la Csikszereda au intrat pe teren în meciul cu Craiova cu însemnele Ținutului Secuiesc
FANATIK
18.08.2025 | 17:30
Mitica Dragomir declaratie surpriza dupa ce Csikszereda a intrat pe teren cu insemnele Tinutului Secuiesc
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomit a comentat intratrea celor de la Csikszereda pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc. Foto: Colaj FANATIK

Mitică Dragomir a dat verdictul după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc. Fostul președinte LPF nu vede nicio problemă în această decizie, spunând că această zonă face parte tot din România.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a surprins prin declarația sa despre însemnele Ținutului Secuiesc de la Csikszereda – Universitatea Craiova

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu are nimic împotrivă cu faptul că cei de la Csikszereda Miercurea Ciuc au intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc în meciul cu Universitatea Craiova.

În direct la „Profețiile lui DON Mitică”, el a explicat că Ținutul Secuiesc face parte tot din țara noastră și a povestit cum s-a înțeles cu politicienii de naționalitate maghiară din parlament:

ADVERTISEMENT

„Păi nu sunt în Ținutul Secuiesc? Să intre și oltenii cu semnul Olteniei. Domnule, sunt și ei naționaliști, ca și noi. Fiecare să se simtă bine în țara noastră. Reține ceea ce zic. Numai că în țara noastră nu prea se simt bine românii. Știm să fim arțăgoși, știm să fim invidioși.

„Astea sunt prostii, ațâță lumea la ură!”

Din punct de vedere politic, eu am fost în parlament cu ungurii. Cei mai profesioniști și cei mai atașați de România. Eu am rămas tâmpit… L-am avut pe Antal, care era șeful meu. Îți dai seama că l-am studiat, pentru că eram în contră cu ei.

ADVERTISEMENT
Un general rus care comanda un grup de elită a armatei lui Putin...
Digi24.ro
Un general rus care comanda un grup de elită a armatei lui Putin a fost grav rănit. Care este starea acestuia

Prin comportamentul său de gentleman îi subordona pe toți. Ungurii s-au opus la legea mea, am stat de vorbă cu o parte din ei și mi-au spus că trece legea și fără ei. Sunt foarte capabili. Doamne, ferește-mă! Astea sunt prostii. Din astea se ațâță lumea la ură. Era mai bine să nu fie, dar e o satisfacție și pentru ei.

ADVERTISEMENT
Florinel Coman schimbă echipa! Unde va juca în noul sezon
Digisport.ro
Florinel Coman schimbă echipa! Unde va juca în noul sezon

Te doare la bască… cât suntem în Uniunea Europeană nu te poate ciunti nimeni, doar dacă vine Putin cu «bombardeaua» peste noi”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, reacție surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc

Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul 0-1. Hunedorenii dau lovitura...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul 0-1. Hunedorenii dau lovitura la Sfântu Gheorghe
Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din...
Fanatik
Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Muncim din greu”
Ilie Balaci, familist convins: “A renunţat la banderola echipei şi a câştigat o...
Fanatik
Ilie Balaci, familist convins: “A renunţat la banderola echipei şi a câştigat o soţie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!