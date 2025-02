Mitică Dragomir, declarații tari despre generalul Zisu, plasat sub control judiciar: „A făcut două greșeli. Este un atac politic”

Dumitru Dragomir a vorbit luni, 17 februarie, la emisiunea Profețiile lui DON Mitică, despre scandalul momentului din Armata Română în care este implicat generalul Cătălin Zisu.

Mitică Dragomir, despre scandalul în care este implicat generalul Cătălin Zisu: ”Un atac politic!”

În urmă cu două zile, pe cauțiune de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. El a fost audiat în dosarul de corupție și fraudă care vizează Armata română.

Procurorii militari ai DNA acuză un prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro privind lucrări fictive la Cimitirul Ghencea Militar. În plus, oamenii legii i-au pus sub sechestru vila din Prelungirea Ghencea și colecțiile de 2.000 de tablouri și 31 de ceasuri scumpe, care vor fi expertizate.

În opinia lui Mitică Dragomir, rechizitoriul DNA nu ar fi unul tocmai în acord cu realitatea. La emisiunea Profețiile lui DON Mitică, fostul șef al fotbalului intern a afirmat că generalul Zisu nu are cum să aibă mii de tablouri, cum spun cei de la DNA.

”Eu n-am să fiu de acord niciodată ca un general cu trei stele, care slujește Armata Română de peste 30 de ani, care e partener cu americanii, cu NATO, iar noi îi dăm control judiciar…

Cum să cred eu, Mitică Dragomir, care știu și am avut galerii de artă, cum să cred eu că Zisu ăsta are 2.000 de tablouri? Asta înseamnă două TIR-uri de tablouri. Dacă are mai mult de 2-300, împușcați-mă pe mine! Toate tablourile alea nu fac 50.000 de euro! Un tablou de-ăla nu face nici 10 lei!

La noi, în România, nu există prezumpția de nevinovăție. Dacă vrea un procuror să te curețe pe mine sau pe mine… Pe mine de trei ori m-au făcut! Dar sunt un om tare, că altfel direct la balamuc mă duceam. Când auzi că îți dă 12 ani de pușcărie. 12 ani, iar tu nici nu ești în dosar. Sau te ia cum i-au luat pe ăştia, te arestează, te ţine o săptămână… Nu mai ești om”, spune Mitică.

Dragomir i-a mai spus moderatorului Horia Ivanovici că acest uriaș scandal nu ar fi decât un atac politic. Generalul Zisu s-ar face ”vinovat” de doar două greșeli, consideră Mitică.

”În cazul generalului Zisu este vorba de un atac politic. El făcut două greșeli. Una: a dat o declarație idioată, că a fost o măgărie ce s-a întâmplat cu Georgescu Cu alte fraze, dar ăsta a fost mesajul. L-a deranjat pe ministru, care e om politic şi care face parte din clanul celălalt şi l-a curăţat imediat.

Ăsta, care a rezistat sub toți miniștri? El știe că este pus sub urmărire, pentru că nu avea telefoane. De patru ani nu avea telefoane și tot i-au găsit ăștia. Ambienta, cică.

Iar a doua greșeală, că nu a ieșit la pensie când a văzut și a fost informat că e vânat din toate părțile. Avea un post vânat de toți. Era cel mai tare post al armatei. Când ai înzestrarea armatei… (n.r. Cătălin Zisu era Șeful Comandamentului Logistic al Armatei Române)”, conform lui Dragomir.

Salariul uriaș pe care îl avea generalul Cătălin Zisu

Mitică a dezvăluit . Lunar, acesta ar fi încasat peste 30.000 de euro salariu. ”Era al doilea om al Armatei Române. Avea salariu peste 32.000 de euro pe lună. Nu e de mirare. Când eu, președintele LPF, aveam 30.000 de euro. Dacă generalul Zisu a avut atâta în mână, într-un an de zile putea să-și ia 7 ceasuri”, afirmă Dragomir.

Cât despre uriașul prejudiciu descoperit de DNA, de peste 2,4 milioane de euro, Dragomir afirmă că acesta nu există. ”Când aud eu că a prejudiciat…ce înseamnă prejudiciat, dar este un semn de întrebare. Nu știi dacă banii ăia, 1,2 milioane, că nu mai sunt 2,5 milioane (n.r. prejudiciul din dosar).. o să scadă la 200.000 de mii care nu sunt.

Păi, șeful armatei se ocupă cu asta? Are în subordine 10 inși până la el. Ca să semneze un act ca ăsta are cel puțin 7 persoane. Sunt directorii, șefii de servicii, adjunctul, secretarul ministerului, toți semnează și pentru 300 de lei”.

Dragomir: ”Generalul Zisu nu va primi nicio zi de pușcărie”

Mitică Dragomir a avut curajul să facă un nou pariu riscant în fața lui Horia Ivanovici, spunând că generalul Cătălin Zisu nu numai că nu va fi condamnat, dar nu va exista nici măcar un proces în cazul său.

”Este o victimă politică domnul general. O victimă perfectă. Altă dată.. ciocul mic și mergi pe blat. V-am mai spus, este era mersului pe blat și al acoperiților. El a crezut că vorbește despre dreptate. Păi, ce, există dreptate pe pământul ăsta?

Fac un pariu pe cât vrei că nu va fi nici proces, nici condamnat. Nu va primi nicio zi de pușcărie. Părerea mea, să nu-i supărăm pe americani, pentru că el în cârdășie și cu americanii, cu europenii”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

