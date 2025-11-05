Mitică Dragomir, declarații tari despre Nicușor Dan: „Vrea putere absolută, ca un dictator!” Ce crede despre suspendarea președintelui României

ADVERTISEMENT

În opinia lui Dumitru Dragomir, președintele României, Nicușor Dan, este actorul de pe scena politică internă care „joacă” cel mai bine în ultima perioadă. Mitică spune că șeful statului este pe cale să devină „cel mai tare om, cum nu există dictator pe fața pământului”.

Mitică Dragomir, numai cuvinte apreciative despre mișcările politice ale lui Nicușor Dan

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă despre activitatea recentă a președintelui României. Moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, i-a readus în atenție lui Mitică despre două mari promisiuni ale lui Nicușor Dan din campanie: păstrarea cotei TVA la 19% și neimplicarea în campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei.

În ciuda faptului că au fost încălcate ambele, „Oracolul din Bălcești” spune că acest lucru nu contează deloc. Dragomir consideră că indiferent ce face șeful statului, nimeni nu îl poate trage la răspundere. Nicușor Dan este, în viziunea lui Mitică, la un pas de a deveni „cel mai tare om, cum nu există dictator pe fața pământului”.

„Domnul președinte Nicușor Dan a jucat cel mai bine dintre toți, și joacă cel mai bine dintre toți și nimeni va putea să-i facă nimic. Fii atent aici: a ieșit primar de două ori. Da? Când a venit președinte, ce pretenții a avut? Să-și pună prefectul de la USR. A pus o doamnă. Și să ia conducătorul disciplinei în construcții. L-a pus și pe ăla.

De ce mai are nevoie ca să devină cel mai tare om, cum nu există dictator pe fața pământului? Șeful SRI-ului, pe care îl pune dânsul. Șeful procuraturii, pe care bănuiesc că nu îl schimbă. Părerea mea este că pe procuror nu îl schimbă.

Eu nu-l critic acum pe Nicușor Dan, că eu dacă aș fi în locul lui asta aș face. Deci, pune șefii serviciilor, pune primarul Capitalei, a pus prefectul. Dacă pune și șeful SRI-ului și cu toate astea, spune-mi și tu dacă există om mai tare pe pământul ăsta decât el. Nu există cel mai tare om pe pământ, dar există, pe perioade scurte, oameni care dețin puterea absolută”, notează Dragomir.

Cum comentează Mitică Dragomir prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă este normală participarea lui Nicușor Dan la la alegerile pentru primăria Capitalei, Dumitru Dragomir a avut un răspuns în stilul său caracteristic.

„Domne, ce e normal în viața asta? E ceva normal? Nu există normal în politică. Nici nu a fost. Astăzi, cine promite cel mai mult, cine minte cel mai mult, ăla e cel mai tare politician. Ca să fie foarte clar, nu este o critică. Astea sunt vremurile. Păi, cine să fie mai tare, dacă ai prefectura, primăria, justiția, serviciile… Cine să fie mai tare decât tine? Poporul, dar poporul este cu piciorul pe grumaz și cine mișcă, mișcă-n frișcă.

Și atunci, dacă eu am puterea, ți-o dau ție? Păi, sunt tâmpit să ți-o dau ție. Așa este și cu președintele Nicușor. Eu am spus-o aici, cu analiză. Cu un an înainte să se înscrie în cursă am spus că va ieși președinte. Am spus la fel că va ieși primar general. Acum, toate jocurile pe care le face îi ies. Celorlalți le e frică de pușcărie ca de dracu”, este de părere Mitică.

În aceeași ediție din „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a mai dat în premieră o predicție. A spus că Nicușor Dan are o singură mare temere: să nu se alieze AUR cu PSD.

„O dau în premieră pe asta: singura frică a lui Nicușor Dan, știi care este? Să nu se spargă guvernarea și să se unească AUR cu PSD. Atunci e în pericol și domnia sa. În momentul spargerii Coaliției, iar AUR cade la pace cu PSD-ul, atunci va fi mare pericol și pentru președinte și pentru ceilalți din partid”, avertizează Dragomir Palatul Cotroceni.

Ce spune Dragomir despre suspendarea președintelui României

În contextul ultimelor evenimente de pe scena politică internă, au apărut și . Horia Ivanovici i-a adus la cunoștință lui Dragomir despre această situație. Reacția lui Mitică a fost una fermă: ”Aceste lucruri sunt probleme copilărești!”.

„În momentul când vrei să cureți un președinte, trebuie să ai niște argumente extraordinare. Nu ai argumente. Nu-l văd suspendat pe Nicușor pentru cea a făcut până acum. Nicidecum. Îl dă afară pe Bolojan, mai ales pentru că el a spus să nu facă mărire de TVA. Nici nu a dat mâna cu el, la alegerea vicepremierei (n.r. Oana Gheorghiu)”, a mai afirmat Dragomir.