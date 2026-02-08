Mitică Dragomir, declarații tari despre Rizea și Marian Ceaușescu: „Păi nu trebuie să trăiască?”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” despre conflictele din trecut, relaţia cu Gino Iorgulescu şi a dezvăluit cum îi priveşte pe cei care l-au criticat public.

Dumitru Dragomir: „Fiind subiectul cu Mario Iorgulescu, imediat se punea Capatos cu întrebările pe mine”

Un singur lucru are să-i reproşeze Mitică Dragomir lui Gino Iorgulescu, dar nici acesta nu este un capăt de ţară, el trecând deja peste acea supărare. Mai mult, el a dezvăluit că recent tocmai a luat o decizie menită să-l protejeze pe actualul şef al LPF

„N-am mai vorbit cu Gino, că l-au luat ăştia în primire la televizor şi n-am vrut să-l deranjez. De-asta am şi refuzat să mă duc la Dan Capatos, cu care sunt prieten. , imediat se punea cu întrebările pe mine, iar eu nu vreau să-i fac rău lui Gino.

Că eu n-am fost supărat pe Gino Iorgulescu pentru că a venit în locul meu la Ligă. Eu am fost supărat pe Gino Iorgulescu din cauză că s-a constituit parte civilă în fals ca să mă bage la puşcărie. Eu altfel nu-i reproşam nimic”, a dezvăluit fostul om de fotbal la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir despre Rizea: „Ne mai înjurăm de două-trei ori şi gata”

El a vorbit şi de conflicte cu persoane precum Cristian Rizea sau Marian Ceauşescu şi a ţinut să sublinieze că nu le poartă pică şi nu e supărat pe ei. „M-a înjurat Rizea de nu ştiu câte ori. Păi el nu trebuie să trăiască? De ce să nu mă salut dacă mă văd cu Rizea? Ne mai înjurăm de două-trei ori şi gata! De ce să porţi duşmănie? Păi dacă port duşmănie eu sufăr”, .

„Nici cu nebunul ăsta de Ceauşescu n-am nimic. Când îl văd, râd”, a mai afirmat el şi a povestit un episod care-i întăreşte spusele: „Am fost până la Înalta Curte şi nu ştiam pe unde e intrarea. El tot zbiera și i-am zis: ‘Băi, stai un pic, spune-mi pe unde-i intrarea'”. Astfel, concluzia lui Mitică Dragomir este simplă: „E loc în viaţa asta pentru toată lumea”.