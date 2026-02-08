Mitică Dragomir, declarații tari despre Rizea și Marian Ceaușescu: „Păi nu trebuie să trăiască?”

Dumitru Dragomir a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” despre conflictele din trecut, relaţia cu Gino Iorgulescu şi a dezvăluit cum îi priveşte pe cei care l-au criticat public.
Un singur lucru are să-i reproşeze Mitică Dragomir lui Gino Iorgulescu, dar nici acesta nu este un capăt de ţară, el trecând deja peste acea supărare. Mai mult, el a dezvăluit că recent tocmai a luat o decizie menită să-l protejeze pe actualul şef al LPF
„N-am mai vorbit cu Gino, că l-au luat ăştia în primire la televizor şi n-am vrut să-l deranjez. De-asta am şi refuzat să mă duc la Dan Capatos, cu care sunt prieten. Fiind subiectul cu Mario Iorgulescu, imediat se punea cu întrebările pe mine, iar eu nu vreau să-i fac rău lui Gino.
Că eu n-am fost supărat pe Gino Iorgulescu pentru că a venit în locul meu la Ligă. Eu am fost supărat pe Gino Iorgulescu din cauză că s-a constituit parte civilă în fals ca să mă bage la puşcărie. Eu altfel nu-i reproşam nimic”, a dezvăluit fostul om de fotbal la „Profeţiile lui Mitică”.
El a vorbit şi de conflicte cu persoane precum Cristian Rizea sau Marian Ceauşescu şi a ţinut să sublinieze că nu le poartă pică şi nu e supărat pe ei. „M-a înjurat Rizea de nu ştiu câte ori. Păi el nu trebuie să trăiască? De ce să nu mă salut dacă mă văd cu Rizea? Ne mai înjurăm de două-trei ori şi gata! De ce să porţi duşmănie? Păi dacă port duşmănie eu sufăr”, este de părere Dumitru Dragomir.
„Nici cu nebunul ăsta de Ceauşescu n-am nimic. Când îl văd, râd”, a mai afirmat el şi a povestit un episod care-i întăreşte spusele: „Am fost până la Înalta Curte şi nu ştiam pe unde e intrarea. El tot zbiera și i-am zis: ‘Băi, stai un pic, spune-mi pe unde-i intrarea'”. Astfel, concluzia lui Mitică Dragomir este simplă: „E loc în viaţa asta pentru toată lumea”.