Mitică Dragomir, declarații tari peste ani despre sfertul „UEFAntastic” Steaua – Rapid: „Până mor spun asta. Fiecare are câte un Bodescu!”

Dumitru Dragomir nu s-a ferit de cuvinte și a acuzat UEFA de măsluirea tragerii la sorți pentru sferturile de finală ale Cupei UEFA din 2006, când Steaua și Rapid s-au întâlnit în meci direct.

Dumitru Dragomir, paralelă peste timp: „Pe mine mă făceau ziariștii zob și acum avem rezultate de rahat”

În direct la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ, Dumitru Dragomir a făcut o paralelă peste timp între rezultatele înregistrate de fotbalul românesc pe vremea când era președinte LPF și perioada actuală.

„Știi ce mă gândeam? O să zici că sunt mic în gândire… ‘Doamne, o fi dreptate pe Pământul ăsta?’ Noi eram calificați la Campionatul Mondial, la European, aveam două echipe în Champions League, în primăvara europeană și mă făceau ziariștii zob. Inclusiv foștii mei ziariști. Iar acum, rezultate de rahat, de neconceput pentru o țară de peste 20 de milioane de oameni”, a spus Mitică Dragomir.

„Ne-am dus la turneul final, under-ul s-a calificat, FCSB și Craiova sunt în grupe…”, i-a ridicat Horia Ivanovici mingea la fileu.

„Una-i una și alta-i alta. Și ce-am făcut? Am bătut pe… (n.r. – Ucraina) Care grupe? În ce grupe sunt? Europa League e Divizia B și Craiova e în Divizia C. Suntem nebuni? Una e Champions League, alta e Europa League, alta e Conference. (n.r. – pe vremea mea) Aveam două echipe în primăvara europeană, nu în grupe”, a tunat Dumitru Dragomir în direct la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Sfertul UEFAntastic Steaua – Rapid, rezultatul unei trageri la sorți măsluite? Dumitru Dragomir: „Până mor spun asta!”

În sezonul 2005-2006, atât Steaua, cât și Rapid au avut un parcurs de excepție în Cupa UEFA și au reușit să se califice între ultimele opt echipe. La tragerea la sorți, destinul le-a adus față în față, însă Mitică Dragomir e sigur că destinul a primit o mână de ajutor…

„Crezi că a fost măsluită tragerea cu Steaua și Rapid, ca să o ușchească pe una dintre ele?”, l-a întrebat frontal moderatorul.

„Da, ca să ne pună tălpi. Până mor spun că a fost măsluită. Bineînțeles. Peste tot e câte un Bodescu. Ăstia-s băieți deștepți. ‘Faceți de așa natură. Încălziți-le pe amândouă! Când ai băgat mâna și ai găsit două bile calde, pe alea le iei’. Steaua și Rapidul. Ce mare brânză să faci șmecherii?”, s-a întrebat retoric Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir a făcut referire la Atunci în momentul în care a extras bila cu numele Corvinului Hunedoara. Internauții au observat că Bodescu nu a amestecat bilele așa cum ar fi trebuit să a părut că alege una adversara Farului, echipă deja extrasă.