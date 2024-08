Mitică Dragomir, detalii despre o afacere făcută cu Gigi Becali: “Cine crede că e prieten cu Gigi se înșală”

Gigi Becali este renumit pentru afacerile sale imobiliare din București, prin care a acumulat o avere impresionantă și continuă să își sporească bogăția în același mod. Patronul FCSB este recunoscut pentru negocierile dure și fără compromisuri atunci când vine vorba de bani, lucru confirmat și de prietenul său, Mitică Dragomir. Latifundiarul din Pipera știe cum să obțină maximum din fiecare tranzacție.

Mitică Dragomir: „Gigi nu are prietenii. Cred că nu mai are nici sentimente”

Mitică Dragomir a achiziționat recent un teren de la Gigi Becali, situat într-o zonă excelentă din București, cu speranța de a obține un profit în câțiva ani. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a recunoscut că patronul roș-albaștrilor a lăsat deoparte orice prietenie și i-a vândut terenul la un preț considerabil.

Mitică Dragomir a sugerat că acesta este modul în care Gigi Becali își desfășoară afacerile cu oricine. Becali este cunoscut pentru abilitatea sa de a negocia dur, inclusiv cu jucătorii de la echipă. Recent, el a declarat că, pentru el, fotbalul este pur și simplu o afacere și că singurul lucru care îl interesează sunt banii.

„Eu mi-am cumpărat niște pământ pentru construcții. E, cred, cel mai bun pe care îl avea Gigi Becali. De la el am luat. Am luat scump. Prieten cu Gigi? Cine crede că e prieten cu Gigi se înșală. Mai ales la afaceri. Gigi nu are prietenii. Cred că nu mai are nici sentimente.

Vă jur. Mi-a dat metrul cu 300. Bine… în doi ani de zile o să fie 600 metrul. Eram inspirat să fi cumpărat mai mult. Am cumpărat 13 mii. În altă parte am 9 hectare. Eu sunt băiat deștept că le-am cumpărat. Am cumpărat și cu 50 metrul. Acum s-a scumpit și acolo.

Eu am făcut două blocuri. În fața blocurilor mele a recuperat Gigi niște teren acum doi ani. Nu ți-l dă nici cu 500”, a explicat Dumitru Dragomir în emisiunea MAX Profețiile lui Mitică.

Gigi Becali a găsit rețeta succesului în fotbal. Câți bani a făcut în ultimele luni

Gigi Becali a scos, în acest sezon, o căruță de bani din fotbal. După transferul lui Florinel Coman în Qatar, FCSB a încasat aproximativ 6 milioane de euro. Pe lângă acești bani se adaugă sumele primite de la UEFA pentru meciurile din tururile preliminare Champions League, mai exact 1.050.000 de euro.

FCSB va mai încasa 175.000 de euro pentru dubla cu Linz din play-off-ul Europa League. În grupe, rezultatele bune se răsplătesc, astfel că Gigi Becali ar putea forța o calificare în primăvara europeană.

După transferul lui Florinel Coman, FCSB ar putea rămâne și fără căpitanul echipei. Patronul roș-albaștrilor a anunțat în exclusivitate la FANATIK că a primit două oferte pentru mijlocaș și .

