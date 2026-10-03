Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!”

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Mitică Dragomir a avut o intervenție extrem de dură la FANATIK SUPERLIGA după dezastrul suferit de România în Polonia. Fostul președinte al LPF a vorbit despre situația fotbalului românesc, l-a apărat pe Gică Hagi și a dezvăluit ce discuție a purtat cu selecționerul înaintea partidei de la Varșovia. Nu în ultimul rând, acesta a avut un atac la adresa lui Răzvan Burleanu și a conducerii FRF.

Mitică Dragomir, atac la Răzvan Burleanu după Polonia – România 6-0: „Ce a făcut în ultimii 15 ani?”

Mitică Dragomir consideră că problemele fotbalului românesc sunt mult mai profunde decât rezultatul înregistrat de naționala României în Polonia. Fostul șef al LPF a pus în discuție modul în care este organizată selecția și dezvoltarea tinerilor fotbaliști și a criticat conducerea FRF.

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„Ce a făcut Burleanu în ultimii 15 ani? A făcut vreun centru ce excelență în care aria de selcție să fie din toată țara? Alții fac din toată lumea, iar noi abia avem arie de selecție pe regiuni. Cum vrei să scoți fotbaliști dacă nu descoperi talentele? Președintele FRF trebuia să se ducă pentru domnul Prim-ministru să nu plece, să doarmă la ușa lui. Să rezolve problema finanțării fotbalului românesc.

Fotbalul nu s-a dezvoltat la noi pentru că trebuie să dai alimentaie, terenuri, medicamentație, școală, sunt multe. Nu are nici Hagi cum să facă fotbaliști la Academie. Trebuie să-l iei de la 5 ani, iar de la 10 să bagi forță-n el, cum fac englezii, francezii. Noi n-avem un teren bun pentru copii și juniori. Fotbaliști cum am avut nu vom mai avea.

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Burleanu ar trebui să-și dea demisia și toți din fotbal, care, de când a plecat Mircea Sandu, n-au făcut nimic. Au venit la masa pusă și atât. Trebuie un fost fotbalist la FRF, care să știe meseria. Îți dau un nume, Dani Coman. Încă unul, Ciprian Marica. Din ăștia tineri zic, care au tineri, avere, nu care să vină să se pricopsească la Federație“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mitică Dragomir îl apără pe Gică Hagi: „Burleanu i-a tras batista prin gură”

Fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Gică Hagi nu trebuie făcut principalul responsabil pentru situația în care a ajuns echipa națională. Dragomir a lansat, în schimb, o acuzație la adresa lui Răzvan Burleanu și susține că selecționerul ar fi fost adus într-un context în care urma să preia și presiunea rezultatelor.

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„Burleanu i-a adus pe Lucescu și Hagi ca să arunce vina pe ei. E normal. Și eu făceam la fel, aduceam marile valori și dădeam vina pe voi. Nu are Hagi nicio vină. Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură. Vina lui este că a venit la FRF într-un moment complicat, în care nimeni nu are grijă de sport. Nu avem Ministerul Sportului, e de râsul lumii.

Nu se ocupă nimeni, dispar sporturile. Avem două baze de fotbal de talie mondială, Mogoșoaia și Buftea, dar le țin neutilizate. În foecare zi trebuie să facă în toată țara, nu se știe de unde răsare un talent. Selecția, apoi, nu se face la 14 ani, ci la 7-8 ani, iar apoi în câțiva ani vezi dacă este fotbalist și-l trimiți la școală“, a continuat Dragomir.

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Dezvăluirea lui Mitică Dragomir despre discuția cu Gică Hagi înainte startul Ligii Națiunilor

Dragomir a povestit și întâlnirea pe care a avut-o cu Gică Hagi înaintea partidelor României din Liga Națiunilor. Fostul șef al LPF susține că i-a transmis selecționerului că riscă să intre într-o situație foarte dificilă la echipa națională.

„Asta e valoarea fotbalului românesc. Nu era de 6-0, dar e de 3-0. Puteau să ne dea chiar 12. Eu m-am întâlnit cu Hagi înainte de meciuri. I-am spus că a greșit când a venit aici. A albit instant și m-a întrebat de ce. I-am spus – Nu ai cu cine să faci performanță, te faci de râs și te omoară ăștia ca pe Lucescu -. Nu mai avea glas săracul.

El a crescut fotbaliști, da, dar i-a crescut pentru fotbalul slab din România, pentru că ăstea sunt posibilitățile. Ce să schimbi? Valoarea? Schimbi valoarea dacă ai vreun talent, dar dacă nu ai? El chiar crede că avem valoare și nu l-aș învinovăți așa mult pe Hagi. Dacă pleacă Hagi, rămâne tot dezastru“, a povestit fostul șef de la LPF.

Mitică Dragomir, mesaj ferm pentru Gică Hagi: „Dacă pleacă și-și dă demisia, le dă satisfacție”

Mitică Dragomir a pus sub semnul întrebării și performanțele obținute de România în campania precedentă, considerând că rezultatele de atunci nu reflectau neapărat valoarea actuală a fotbalului românesc. Mai mult de atât, la finalul partidei cu Suedia, de luni seară.

„Ce grupă am avut în calificările pentru Euro 2024? Elveția, Israel, Belarus etc. A fost o performanță întâmplătoare atunci, simplu. Euro 2024 a fost întâmplător. Luați începuturilor de meciuri și cu Edi. Până a găsit și el un schelet cât de cât de echipă a luat și el, săracul, atâtea înfângeri de urla presa. Eu cred că așa va urma și la Hagi.

Dacă pleacă și-și dă demisia, le dă satisfacție la toți nepricepuții din țara asta. Dacă s-a dus acolo, să-și asume. Zic la fel ca Șumudică, ar fi laș dacă ar pleca. Dacă nu-și asumă și pleacă, greșește enorm, iar lumea nu-l va ierta. Dacă te iei după desculți, nepricepuți, că trebuie să plece, atunci…După asemenea rezultate lumea vede doar sânge, nu gândește mai departe. După ce va rămâne aici, va face fotbal cu ce are. Performanță nu va avea. Posibil să meargă la Europene, dar depinde de grupă, de multe“, a continuat Dragomir.

Mitică Dragomir, verdict dur după 0-6 cu Polonia: „A fost o zi neagră!”

Mitică Dragomir a analizat și și a pus accent pe ceea ce consideră a fi o problemă de mentalitate a fotbalistului român. România a primit șase goluri în fața Poloniei, după ce Radu Drăgușin a fost eliminat în prima repriză.

„În momentul în care am luat și golul trei, am știut că se alege praful. Noi suntem praf la capitolul moral. Dacă vrei să avem moral, trebuie să pregătești copilul de mic. Și Lupu, dar și Răchită, dacă ar fi acum la 24 de ani, aș lua peste 100 de milioane de euro cu ei. Acum aș lua banii ăștia pe ei. Mai avem așa ceva în țară? N-avem, acum, jucători nici de 2 milioane de euro. Țineți minte asta. Avem unul dintre portarii cei mai buni din țară, pe Popescu și nu-l cheamă nimeni. S-ar putea să închege o echipă după eșecul ăsta, așa s-a întâmplat întotdeauna“, a mai spus fostul șef de la Ligă.

Dragomir a continuat analiza cu o comparație între generațiile actuale și cele din trecut și a susținut că diferența de valoare este una dintre principalele probleme ale fotbalului românesc: „A fost o zi neagră pentru istoria fotbalului românesc. Tavi Popescu era mai bun acum decât jumătate din cei care au jucat. Mai ținea de minge, îi mai dădeau peste picioare, una-alta. Unul singur a încercat să dribleze, Ianis, în rest parcă sunt toți speriați de bombe. Vreau să știu un jucător din toată echipa națională care știe să facă preluări stânga-dreapta și din viteză. Unul vreau și o să vedeți că nu există. Trei sferturi din echipă nu știe să dea cu capul în minge. Hagi poate fi antrenor doar de fotbal intern, că dacă se duce și antrenează pe Barcelona va deveni antrenor de fotbal internațional. Buga nu e Hagi, ci valoarea fotbalului românesc“, a încheiat Mitică Dragomir.