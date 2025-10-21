Mitică Dragomir dezvăluie secretul lui Elvir Koljic. Cum a reușit, de fapt, atacantul Rapidului să respingă mingea cu călcâiul de pe linia porții

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mitică Dragomir a găsit o explicație pentru momentul unic din Dinamo – Rapid 0-2, cu Elvir Koljic în prim-plan

În direct la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a fost întrebat de realizatorul Horia Ivanovici, în mod așteptat, și în legătură cu faza petrecută în debutul meciului disputat duminică seară pe Arena Națională.

Mitică Dragomir a găsit o explicație pentru momentul unic din Dinamo – Rapid 0-2, cu Elvir Koljic în prim-plan

Dumitru Dragomir a admis că nu a mai văzut așa ceva la un asemenea nivel și a apreciat astfel că este vorba despre un moment unic la nivel global. De asemenea, a subliniat că este foarte probabil ca marile televiziuni ale lumii să preia și să redifuzeze acea fază de excepție.

Pe de altă parte însă, Mitică Dragomir a venit și cu o posibilă explicație pentru El a adus în discuție faptul că acel procedeu pare unul împrumutat din tenisul de picior, semn că este posibil ca să practice și această activitate în timpul său liber.

„Mă așteptam (n.r. să câștige Rapid). (n.r. Despre intervenția lui Koljic) Înseamnă că joacă tenis cu piciorul și la tenis cu piciorul faci și chestia asta. Am mai văzut. Dar ca să o scoată din poartă nu am mai văzut. În aut am mai văzut. Pe poartă așa nu am văzut. Pe Pământ e unică scoaterea din poartă cu treaba asta. Am văzut. Și Ronaldo a făcut-o în weekend.

(n.r. Despre victoria Rapidului) Au avut și un pic de noroc. Eu am mai văzut d-astea scoase, la tenis cu piciorul e frecventă chestia asta. Dar ca să scoți din poartă, tu fiind vârf de atac, e mondială. Părerea mea este că în lume nu s-a mai întâmplat. Toată lumea va da, asta e o minune.

Nu am vrut să mă duc (n.r. la meci). O să mă duc la Rapid să văd și eu stadionul la un meci. La un meci puternic mă duc și eu pe Giulești”, a spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.