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Mitică Dragomir dezvăluie secretul tinereții veșnice. „Astea trei elemente!”

Daniel Spătaru
24.10.2026 | 05:50
Mitica Dragomir dezvaluie secretul tineretii vesnice Astea trei elemente
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a dezvăluit ce trebuie să facă o persoană pentru a avea o viaţă lungă şi sănătoasă Foto: colaj Fanatik
Deşi trecut de 80 de ani, Dumitru Dragomir spune că se simte în formă ca la 40 și a dezvăluit, la „Profețiile lui Mitică”, care sunt cele trei ingrediente pe care se bazează.
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Mitică Dragomir se pregăteşte să-şi sărbătorească ziua numelui, de Sfântul Dumitru, ocazie cu care are de gând să le împărtăşească prietenilor secretul tinereţii veşnice. Totuşi, el a făcut o excepţie şi a dezvăluit la „Profeţiile lui Mitică” principalele trei ingrediente care îl menţin în formă, în ciuda vârstei.

Opt ore de somn sunt esenţiale, consideră Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a împlinit 80 de ani la sfârşitul lunii mai, dar are o energie care îi face invidioşi chiar şi pe cei tineri. „Secretul tinereţii veşnice: dialogul, adică socializarea cu prietenii, somnul şi un păhărel de pălincă”, acestea sunt aspectele de care a avut grijă în viaţă fostul şef al LPF şi care îl menţin într-o excelentă formă fizică şi psihică.

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Dragomir a detaliat fiecare dintre aceste trei elemente, spunând de exemplu în cazul socializării că este esenţial ca persoana să plece de acasă şi să se întâlnească cu prietenii într-un parc sau la o terasă. De asemenea, cel puţin opt ore de somn sunt esenţiale pentru a păstra organismul sănătos.

Mitică Dragomir doarme două ore la prânz, în fiecare zi

„Dom’le, să pleci de acasă, deci socializarea. Odihna, să ai opt ore de somn. Că dormi noaptea, că dormi şi la prânz, adunat să ai opt ore de somn. Şi un păhărel de pălincă. Doctorii or să mă conteste când spun asta, dar eu spun după experienţa mea. Bine, când e să te duci, te duci… Dar uită-te la mine, la optzeci şi ceva de ani. Băi fraţilor, parcă am 40, vă jur”, a mărturisit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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De altfel, fostul politician şi om de fotbal are de zeci de ani un obicei pe care îl respectă cu sfinţenie, indiferent de împrejurări: doarme două ore la prânz, în fiecare zi. El este convins că va trece de 92 de ani, întrecându-le astfel pe mama şi pe soacra sa, care au ajuns şi ele la vârste venerabile.

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Mitică Dragomir dezvăluie secretul tinereții veșnice. "Astea trei elemente!"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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