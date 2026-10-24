Mitică Dragomir dezvăluie secretul tinereții veșnice. „Astea trei elemente!”

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Mitică Dragomir se pregăteşte să-şi sărbătorească ziua numelui, de Sfântul Dumitru, ocazie cu care are de gând să le împărtăşească prietenilor secretul tinereţii veşnice. Totuşi, el a făcut o excepţie şi a dezvăluit la „Profeţiile lui Mitică” principalele trei ingrediente care îl menţin în formă, în ciuda vârstei.

Opt ore de somn sunt esenţiale, consideră Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a împlinit 80 de ani la sfârşitul lunii mai, dar are o energie care îi face invidioşi chiar şi pe cei tineri. „Secretul tinereţii veşnice: dialogul, adică socializarea cu prietenii, somnul şi un păhărel de pălincă”, acestea sunt aspectele de care a avut grijă în viaţă fostul şef al LPF şi care îl menţin într-o excelentă formă fizică şi psihică.

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dintre aceste trei elemente, spunând de exemplu în cazul socializării că este esenţial ca persoana să plece de acasă şi să se întâlnească cu prietenii într-un parc sau la o terasă. De asemenea, cel puţin opt ore de somn sunt esenţiale pentru a păstra organismul sănătos.

Mitică Dragomir doarme două ore la prânz, în fiecare zi

„Dom’le, să pleci de acasă, deci socializarea. Odihna, să ai opt ore de somn. Că dormi noaptea, că dormi şi la prânz, adunat să ai opt ore de somn. Şi un păhărel de pălincă. Doctorii or să mă conteste când spun asta, dar eu spun după experienţa mea. Bine, când e să te duci, te duci… Dar uită-te la mine, la optzeci şi ceva de ani. Băi fraţilor, parcă am 40, vă jur”, a mărturisit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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De altfel, fostul politician şi om de fotbal pe care îl respectă cu sfinţenie, indiferent de împrejurări: doarme două ore la prânz, în fiecare zi. El este convins că va trece de 92 de ani, întrecându-le astfel pe mama şi pe soacra sa, care au ajuns şi ele la vârste venerabile.

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