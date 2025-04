Mitică Dragomir dezvăluie toate culisele plecării lui Gigi Nețoiu de la Voluntari. Ce planuri de viitor are

, iar venirea omului de afaceri se anunța a fi una prosperă pentru clubul ilfovean. Între timp, situația s-a degradat la FC Voluntari și . Mitică Dragomir știe de ce s-a ajuns în acest punct.

Mitică Dragomir dezvăluie toate culisele plecării lui Gigi Nețoiu de la Voluntari

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că Gigi Nețoiu a ales să se retragă de la FC Voluntari după ce și-a dat seama că nu poate promova direct în prima ligă. Fostul șef de la LPF exclude ca omul de afaceri să revină în fotbal, acum intrând doar pentru a-i oferi un ajutor lui Florentin Pandele.

Totodată, Dumitru Dragomir a dezvăluit că Gigi Nețoiu a cumpărat mai multe animale, iar în viitorul apropiat omul de afaceri se va ocupa doar de creșterea acestora.

„Am vorbit cu el și mi-a spus în felul următor ‘Eu sunt prieten cu domnul primar, am încercat, am băgat niște bani acolo’. Nu știu cât a băgat, dar nici nu îl întreb. Nu cred că a băgat un milion de euro, dar a băgat bani.

A zis ‘În momentul în care mi-am dat seama că nu pot să promovez direct, am decis să mă retrag. O să îmi iau banii înapoi, în timp. Am rămas prieten cu primarul, am încercat!’

„Nu cred că se mai întoarce Nețoiu în fotbal! A închiriat 100.000 de hectare în Lunca Dunării ca să crească animale”

Eu cred că a băgat sub un milion. Nu cred că se mai întoarce în fotbal. Nici acum nu intra, dacă nu era prieten cu primarul Pandele nu se băga. Nețoiu a cumpărat acum 300 de vaci, dintre care 100 au fătat și celelalte sunt gestante. Într-un an face peste 1.000 de vaci. A cumpărat peste 500 de oi și 200 de capre.

Și-a închiriat toată Lunca Dunării, în jur de 100.000 de hectare. Atât a închiriat, nici mie nu mi-a venit să cred. A băgat sute de mii de euro, a pus sârmă cu curent electric și niciun animal nu poate intra, dar nici să iasă de acolo.

E una dintre cele mai mari afaceri posibile, mâncarea. Are numai vită angus, iar animalele nu au sub 1.000 de kilograme. Stă toată ziua acolo și are o plăcere nemaipomenită. Și el, dar și Borcea și-au vândut pământurile și au oprit 300 de hectare, unde o să pună foraje pentru animale”, a declarat Dumitru Dragomir.