Mitică Dragomir, dezvăluiri bombă de la Revoluție. L-au trimis să semneze un fotbalist: „M-au acuzat că am îngropat aurul cu Ioanițoaia”. Exclusiv

Au trecut 36 de ani de la Revoluţia din 1989, în urma căreia a căzut . Dumitru Dragomir a povestit la „Profeţiile lui Mitică” ce a făcut în acele zile din decembrie 1989.

Cum l-a prins Revoluţia pe Dumitru Dragomir: „Băi, tu nu ştii ce e în ţara asta?”

Fostul şef al Ligii Profesioniste a fost trimis la Constanţa pentru a legitima un fotbalist, iar când a ajuns la Constanţa i s-a transmis că în Bucureşti e nenorocire şi trebuie să plece cât mai repede de acolo:

„În permanenţă mi-a fost frică, după presupusa revoltă din 1989. Am stat şapte luni de zile arestat. Pe data de 16 decembrie mă cheamă Postelnicu şi îmi spune să aştept puţin afară că vine generalul Nuţă şi trebuie să merg undeva.

Mi-a spus să merg la Constanţa la primul secretar Vâlcu şi îţi dă dezlegarea unui fotbalist Popa. Ştiu tot, deşi au trecut 36 de ani de atunci. Auzisem că la Timişoara a început. Pe ei îi durea la bască, deşi conduceau ţara asta.

Îl cunoştea pe Jean Pădureanu şi i-am zis lui Nuţă că îl iau cu mine. Şi pe data de 17 decembrie am plecat la Constanţa. Mă duc cu Jean la primul secretar la Constanţa:

«Băi, Dragomire, tu nu ştii ce e în ţara asta?», îmi spunea primul secretar. «Fugi, că la Bucureşti nu mai intri», mi-a spus Vâlcu. Mi-a dat dezlegarea. Când am auzit că e răzmeriţă, eram terminat. Mi-a spus că nu mai pot intra în Bucureşti”.

Dumitru Dragomir, la Universitate: „Ne şuierau gloanţele pe la cap”

Mitică Dragomir a dezvăluit că a fost prins, alături de Mircea Sandu, în haosul de la Universitate. Cei doi s-au ascuns de gloanţe când a început să se tragă:

„Când să intru în Bucureşti, nu mai puteam intra. Veneau cu Kalaşnikovurile. Eu, fiind ofiţer, m-au lăsat să intru. Am mers la Naţional, unde m-am întâlnit la şpriţ cu Mircea Sandu.

Asta era în data de 18-19. L-am luat pe Mircea Sandu la Inter, începea să se strângă lumea. Când au început să tragă din nişte tancuri, maşini din alea mari. Nu ştiam unde să fugim.

Ne şuierau gloanţele pe la cap. Deci, eu mi-am dat seama că şeful Securităţii statului, cu ministrul de Interne şi şeful Poliţiei, care a fost omorât peste două zile… A fost trimis de Ceauşescu la Timişoara şi când a auzit ce e în Bucureşti s-a urcat în elicopter să se întoarcă. Generalul Militaru l-a aruncat în aer, din elicopter. Atunci am zis „ce nenorocire”, crezând că lucrurile se îndreaptă”.

Arestat imediat după Revoluţie: „M-au băgat într-o celulă fără geamuri!”

Dumitru Dragomir a fost arestat la scurt timp după ce . Fostul şef al Ligii Profesioniste a fost prins la Braşov şi adus la Bucureşti, ţinut într-o celulă în care era foarte frig:

Am plecat la Braşov şi m-au arestat la Braşov pe 5 ianuarie. L-au arestat pe Marin Bărbulescu, pe secretarul de partid, pe Popescu, şi pe mine. Era zăpada de un metru la Braşov. M-au adus în cămaşă, într-o maşină care băga aer condiţionat şi afară erau -16 grade Celsius.

Unul din miliţieni a văzut că mor. Au luat jumătate de lucruri de la mine din casă: tablouri, casetofoane, aur. Eram vânăt. Să stai în cămaşă la -20 de grade… Când am văzut că înnegresc, mi-a dat unul haina lui, un miliţian.

M-au băgat într-o celulă fără geamuri, cu gheaţa de o jumătate de metru într-o celulă. Eram singur, două paturi, două saltele cu vată. M-am acoperit să nu mor de frig. M-au ţinut aşa vreo două zile până când a venit criminalul de Stănică.

Am avut noroc cu o doamnă, o pusese de trei zile. E avocată acum, m-am întâlnit pe la tribunale cu ea: „Ştiţi, eu v-am mutat din celula aia în care trebuia să muriţi!” I-am mulţumit. Femeia aia m-a salvat.

Spuneau ce spunea Ceuşescu: „Banditule, arată-ne unde ţii banii!” I-am spus că el tocmai mâncase friptură cu mine seara. Şi dimineaţa m-a arestat. Uite, seara a venit pe la mine şi aveam curte, cu câine dresat.

El nu ştia că a doua zi mă arestează. Am făcut eu cu el, cu nişte prieteni, cu mai mulţi, un grătar. Dimineaţa mă sună Romică Paşcu. I-am spus că vreau să merg la cimitir şi mi-a zis: «Mai stai puţin, vreo jumătate de oră că vreau să merg şi eu la cimitir cu Magda, nu s-a îmbrăcat încă».

L-am aşteptat şi între timp mă uit pe geam. Din cinci în cinci metri sunt soldaţi cu mitraliere. Am zis că pe mine mă vor. Aveam porţi de metal. Deschid geamul: «Ce e, mă, Mirceo?», comandantul cu care mâncasem seara până la 12 noaptea:

«Deschide, banditule, că te împuşc!». I-am zis: «Bă, eşti nebun, eu sunt Mitică, fratele tău!». Când i-am văzut că ceilalţi iau poziţie în jurul casei, am deschis poarta. S-au repezit cu pistoalele la tâmplă. Nevasta a leşinta, fiul meu a leşinat. Am crezut că mor.

Au vrut banii şi bijuteriile. «Dă-le tot că murim!», i-am zis neveste-mii. Mi-au lăsat perdelele, covoarele şi mobila de lemn. În rest, mi-a luat tot. Le-au adus la IGP Bucureşti. De acolo mi-au furat tot, din arest”.

Mitică Dragomir, eliberat, dar fără niciun ban în cont: „Nu mai aveam o pereche de papuci”

Când a fost eliberat, Mitică Dragomir susţine că i s-a luat tot şi a fost nevoit să o ia de la zero. Fostul şef al Ligii a fost acuzat că a îngropat aur alături de jurnalistul Ovidiu Ioaniţoaia:

„Când m-au eliberat, aveam bilet de eliberare. Mi-au spus că au fost furate şi nu mai au de unde să mi le dea. Au vrut să îmi dea 700 de grame. Mi-au luat tot ce strânsesem, în banii de azi erau milioane.

Public a fost toată chestia. Scrisese în revista „Pentru patrie” că am îngropat cu Ioaniţoaia la ieşirea din Târgovişte nu ştiu cât aur. El venise din America, fusese căsătorit cu o americancă.

Când mi-au dat drumul, nu mai aveam o pereche de papuci. Tot! Am dat casa aia de acolo, m-am mutat de la Bucureşti, am luat-o de la zero”, a dezvăluit fostul şef al Ligii la „Profeţiile lui Mitică”.