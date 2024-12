Mitică Dragomir, dezvăluiri despre Nicolae Ceaușescu! Comparația cu Klaus Iohannis și Ion Iliescu

Prezent marți la ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a făcut din nou spectacol. A abordat mai multe subiecte arzătoare și vorbit despre perioadele Nicolae Ceaușescu, Klaus Iohannis și Ion Iliescu.

Dumitru Dragomir, spectacol la ultima ediție ”Profețiile lui Mitică” din 2024: dezvăluiri despre Nicolae Ceaușescu

Într-o stare de sănătate nu tocmai bună, . În ciuda acestei situații, ”Oracolul din Bălcești” a făcut din nou spectacol la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

Temele politice nu au lipsit din emisiune. Mitică a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada comunistă, când Ceaușescu ”a ridicat țara de la opinci la pantofi cu toc” și a ajuns până la zilele noastre.

”Poporul nu a fost mulțumit de venirea lui Nicolae Ceaușescu, ei așteptau pe altcineva, dar a făcut câteva lucruri absolut spectaculoase. A făcut Transfăgărășanul, a făcut metroul, a făcut combinatele chimice, a făcut uzinele, a făcut Canalul. A ridicat țara, de la opinci la pantofi cu toc.

A făcut lucruri incredibile pentru o țară medie. Când ne mergea bine, Ceaușescu a fost mierlit. Când scăpase de datorii și începea să dea poporului, a fost mierlit”, afirmă Dragomir.

De la ”epoca de aur”, Mitică a ajuns apoi cu dezvăluirile la perioada post-decembristă. În opinia sa, fostul președintele Ion Iliescu și fostul premier Adrian Năstase au jucat un rol-cheie în drumul României către structurile euro-atlantice.

Tuturor șefilor de stat, de la Iliescu la Băsescu, Mitică le-a găsit puncte forte, dar și erori. ”Am plutit 1-2 ani, nasol, până ne-am îndreptat către NATO. Am reușit să intrăm în NATO cu sacrificii, am reușit să intrăm în comunitatea europeană cu mari sacrificii, pierzând din bogățiile țării, distrugând combinate și așa mai departe.

Dar cea mai mare nenorocire știi ce a fost, nu? Lege retrocedărilor, care a sărăcit țara și a îmbogățit 50 de șmecheri, care acum sunt multimilionari. Țara a început să crească, dar în momentul în care a început să ne fie bine, iar am fost nemulțumiți.

Noi nu am fost mulțumiți cu niciun președinte de după 90. Eu spun că Iliescu și Năstase (premier) au fost cei care au îndreptat țara spre NATO și comunitatea europeană. Constantinescu a jucat bine și el.

A venit Băsescu, care a făcut și lucruri bune, nu doar rele. Îl înjură lumea de-l spurcă. A dat voie să se facă protocoale între procurori și servicii. După retrocedări, aceasta a fost a doua cea mai nenorocire a acestei țări”, este de părere Mitică.

Mitică Dragomir, despre Klaus Iohannis: ”Cel mai tare președinte din România de după 1990”

În ciuda faptului că pe la Palatul Cotroceni s-au perindat nume uriașe ale politicii interne, precum Ion Iliescu, Emil Constantinescu sau Traian Băsescu, în opinia lui Dragomir . Mitică a explicat de ce.

Cât despre guvernările de sub Iohannis, ale lui Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, Dragomir spune că au fost destul de bune, dat fiind contextul economic dificil din Europa.

”A venit după Băsescu Iohannis. Pe el l-a urât lumea din primele 3 luni. Klaus Iohannis este primul președinte care nu a dat niciun interviu în decurs de 10 ani. Dar cel mai tare, dintre toți după 90, a fost Iohannis. De ce? L-a dat pe Coldea afară, l-a dat pe Maior afară, iar pe Kovesi a pus-o în cea mai mare funcție a Europei (n.r. procuror șef european).

Nu știu ce s-a întâmplat cu Hellvig, dar cred că a fost o școală cu el. Pentru că el e pe turnată acum și s-ar putea întoarce la SRI. A venit cu un grup de tineri foarte buni. Cu Ciucu, primarul din Sectorul 6, cu șeful de la Ilfov, cu primarul de la Sectorul 1 și cu 7-8 tineri foarte puternici pe lângă cei bătrâni. Aceștia au făcut din PNL din nou un partid puternic. Cu acești tineri și cu vechea gardă, cu Boc, cu ăia.

Iohannis ce a făcut? După ce i-a făcut varză pe pesediști, a făcut de așa natură să-i atragă și să-i pună la guvernare pe PNL și PSD. În momentul când a făcut treaba asta, el a fost cel mai tare om din această țară.

Guvernarea lui Ciolacu, nici a lui Ciucă, nu au fost cele mai proaste. Lucrurile au mers bine în ultimii 4-5 ani, nu foarte bine pentru că nici Europei nu i-a mers bine. Germaniei, Italiei, le-a mers prost, Franței catastrofal. În România nu a fost catastrofă”, afirmă Dragomir.

