Mitică Dragomir, dezvăluiri halucinante despre drepturile TV din fotbalul românesc: „Echipa lui Coldea a vrut să mă bage la pușcărie. În frunte cu Ponta. E o diferență de 150 de milioane de euro”

Dumitru Dragomir aruncă bomba în fosta rețea coldistă și susține că generalul Florian Coldea și fostul premier Victor Ponta au tras sforile în îndepărtarea lui din funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Ba, mai mult,

Dumitru Dragomir, acuzații șoc: „Florian Coldea a făcut offshorurile cu banii din drepturile TV”

Dumitru Dragomir a redeschis subiectul îndepărtării sale din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal. Mitică a fost președintele LPF în perioada 1996-2014.

„Eu spun despre oameni nevinovați care au intrat la pușcărie. Dosare făcute inclusiv mie! Cum să nu spun asta? La Pușcărie nu m-a băgat nimeni. Dar au vrut. Echipa lui Coldea, în frunte cu Ponta, care se dă fată mare acum. Dar nu e cazul să dezgropăm morții.

De ce crezi că m-a dat pe mine afară? Că eram incompetent? Nu! Ca să pună mâna pe banii din drepturile TV. Ia luați firul banilor, difernța dintre offshoreul care a luat drepturile TV, offshoreul din Malta și plata pe care o face Digi offshoreului, care ar trebui să fie la cluburi de cel puțin 15 milioane de euro pe an. În 10 ani ar trebui să fie 150 de milioane. Unde sunt banii?

Unde sunt banii? Cine este în spatele offshoreurilor? Sunt mai mulți! (n.r. – E Coldea?) Bineînțeles. Nu se putea face licitație pe drepturile TV fără Coldea. Eu de ce am fost dat afară? (n.r. – De ce nu ai zis până acum?) Am spus și acum 10 ani. Am spus la TV, la Ciutacu, dar s-a pus batista pe țambal, că nu avea nimeni curaj să se ia de ei.

Dar chestia asta cu ce s-a întâmplat cu mine, cu Liga și cu banii din drepturile TV, se sparge. Echipa lui Coldea a făcut asta. Împreună cu Dîncu. Cu celălalt de la Cluj, cu Paszkany, cu Ponta. Unde sunt banii?”, a declarat Dumitru Dragomir în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e LIVE pe FANATIK.RO, lunea, de la ora 13:30.

„O să te apuce alții, dacă nu pot eu”

În octombrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus reînceperea la Curtea de Apel a procesului în care Dumitru Dragomir era acuzat că a primit mită în valoare de 3 milioane de euro de la Ioan Bendei, fostul director RCS-RDS, în schimbul câștigării licitației pentru drepturile TV din SuperLiga.

„Un procuror, Eva, a fost adus de la Iași la București, ca să rezolve două dosare. Dosarul lui Voiculescu și a lui Mitică Dragomir. Și mă simpatiza pe mine Eva ăsta. Nu e un băiat prost. Și nu m-a aruncat în gura ziariștilor, unde mă așteptau 200. Mă scotea prin ușa din spate și nu luam contact cu presa.

‘Mă, ce ai cu mine, sunt total nevinovat’. ‘Domne am fost adus de la Iași să aduc două dosare. Dosarul lui Voiculescu și dosarul lui Dragomir’. ‘Dar cu mine ce aveți? Că nu aveți de ce să mă apucați’. ‘Lasă că o să te apuce alții dacă nu pot eu’”, a adăugat fostul președinte LPF.

