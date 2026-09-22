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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit faptul că, înainte de a reveni în România pentru a semna contractul cu FCSB, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) i-a dat asigurări că titlul nu va fi ratat în acest sezon. Mitică Dragomir (80 de ani) este de părere că roș-albaștrii nu au față de campioni și face o profeție devastatoare pentru amicul său Becali.

Ce va face FCSB cu Reghecampf pe bancă. Profeția teribilă a lui Mitică Dragomir: „Nu termină în primele 10 locuri!”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este așteptat să vină la mijlocul acestei săptămâni în România și să semneze un contract pe mai multe sezoane cu FCSB. Va fi a treia aventură a lui „Reghe” pe banca formației patronate de Gigi Becali. El a mai pregătit-o pe FCSB în două rânduri: 2012 – 2014 și 2015 – 2017.

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Patronul roș-albaștrilor este plin de optimism înainte de parafarea noii înțelegeri. Gigi Becali a spus că însuși . Nu toată lumea din fotbalul românesc este de aceeași părere. În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF îi taie maxim din elan lui Becali.

Dumitru Dragomir a auzit cele spuse de Reghecampf și i-a dat o veste tristă prietenului său Gigi Becali: „Nu are echipă! Cu cine să ia campionatul? Nu ai văzut ce jucători ai? Sunt departe ca valoare”, spune Mitică. Acesta este de părere că la FCSB este un singur jucător de valoare în acest moment, Ricardo Pădurariu (19 ani). Iar acesta ar avea multe lacune.

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Întrebat direct dacă FCSB va prinde play-off-ul, Mitică face o profeție cutremurătoare: „După spusele mele, degeaba vine Reghe, FCSB nu termină în primele 10 locuri”. Experimentatul om de fotbal își argumentează apoi poziția. El adaugă faptul că Becali trebuie să bage mâna din nou în buzunar pentru transferuri: „Dacă FCSB nu aduce cel puțin doi jucători de valoare, nu ia nici locul 10”.

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Dragomir face radiografia lotului FCSB. Ce spune despre absența lui Drăguș

Dumitru Dragomir a analizat apoi întregul lot al celor de la FCSB, unul cu care că va lua fără emoții titlul în SuperLiga. În afară de pozițiile de portar și cele de fundași laterali, roș-albaștrii „nu au nimic!”, afirmă fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal.

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În privința lui Denis Drăguș, Mitică nu neagă faptul că acesta are valoare, însă spune că atacantul nu-și poate ajuta colegii, dată fiind accidentarea sa care pare de lungă durată: „(n.r. Drăguș?) E accidentat. Dacă nu joacă trei luni? (n.r. Poate să fie Drăguș țeapa anului?) Eu am spus că nici nu o atinge. Da, poate să fie țeapa anului”.

Cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, FCSB nu poate să obțină performanțe decât într-o singură perspectivă, crede Mitică: „(n.r. Ce face Reghe?) Nu face nimic, dacă nu îi aduce jucători. Are nevoie de doi: un mijlocaș care să lege echipa și obligatoriu un fundaș central, dacă nu chiar doi. Și în față pot să facă treabă. Miculescu face treabă dacă îi pui un mijlocaș bun în spate”.

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Pe Dragomir nu l-au impresionat deloc nici celelalte două achiziții de marcă ale lui Gigi Becali, Meriton Korenica și Karlo Muhar. Îi caracterizează ca fiind „jucători de pluton, de locurile 7 – 12. (n.r. Chiar așa de slabi?) Da, da”.