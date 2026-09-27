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Mitică Dragomir a dezvăluit, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, povestea din spatele uneia dintre pălăriile sale „Autentic Panama”. Fostul șef al LPF și-a amintit cum a ajuns, alături de Cristi Borcea, într-un magazin exclusivist din Capri, unde patronul, un milionar apropiat de fostul acționar dinamovist, le-a oferit haine și accesorii fără să le ceară niciun ban.

Pălăriile Panama, de la sute la mii de euro

Pălăria de tip „Autentic Panama” purtată de Mitică Dragomir face parte dintr-o categorie de accesorii care poate ajunge la prețuri impresionante. În funcție de model, calitatea țesăturii și caracterul de colecție, astfel de pălării pot porni de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la 10.000 de euro sau chiar mai mult pentru exemplarele exclusiviste. Dragomir a povestit, însă, că într-un mod cu totul special, după o vizită făcută alături de Cristi Borcea într-un magazin de lux din Capri.

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„E o pălărie de 3 grame. E „Autentic Panama“. Mi-a dat Borcea vaporul lui la Capri și căutam o pălărie. Borcea mi-a zis – Tati, nu știi prietenul meu multi-milionar care e la Miami are cel mai tare magazin din Capri? I-am spus – Așa și ce vreți cua sta? -, – Hai să-ți iei o pălărie, bre -. Am intrat acolo, era un magazin mare, ne-a servit patronul cu o cafea, ne-a pupat și a dat pe toată lumea afară din magazin. Mi-a fost așa o rușine că eram și cu nevastă-mea și ea nu suportă niciun fel de abuz de genul. După ce a închis magazinul, ne-a zis să ne alegem ce vrem de acolo, că nu costă nimic“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

Mitică Dragomir, copleșit de cadourile primite în Capri

Fostul președinte al LPF a recunoscut că situația l-a luat prin surprindere, mai ales că patronul magazinului nu s-a limitat la o singură pălărie. Dragomir spune că a primit mai multe articole vestimentare, în timp ce Borcea a fost tratat la fel de generos.

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„Când am auzit – Borcea, ăsta, e mai tare ca mine, să fiu eu al naibii -. Apoi mi-am luat o pălărie, una singură. Nu asta, alta. Pălărie pe bleumarin, pe bej, pe negru și mi-a adus trei bucăți. N-a zis că nu vă costă nimic. A venit și cu vreo patru pulovere, pantaloni, niște adidași speciali. Omul ne îmbrăca ca la prezentare de modă. Nevastă-mea se uita și-mi șoptește că asa costă peste 10.000 de dolari și noi n-aveam banii ăștia“, a continuat fostul șef al LPF.

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Momentul în care a venit nota de plată a fost, de fapt, unul dintre cele mai surprinzătoare pentru Dragomir. Acesta spune că se temea că produsele alese ar putea costa o sumă pe care nu o avea la el, că vrea să rămână doar cu o pălărie.

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„Noi nu aveam banii ăia la noi și îi spun lui Borcea că nu pot să cumpăr toate ăstea, să-i transmită cumva omului, că iau și eu o pălărie. Le-am probat pe toate și îi tot spuneam că gata, ajunge, să ne oprim și nu puteai să spui că nu le iei. Împrumutam bani de la Cristi dacă era ceva. Când am vrut să plătim, mi-a zis – Domnule președinte, e o onoare pentru mine -. Mă prezentase Borcea deja, că eram președintele LPF, primul vicepreședinte al FRF etc, mă umflase Borcea“, a mai spus, amuzat, Mitică Dragomir.

Cadouri de mii de dolari pentru Mitică Dragomir și Cristi Borcea

Povestea s-a încheiat fără ca Dragomir și Borcea să scoată bani din buzunar. Patronul magazinului le-a transmis că prietenii lui Cristi Borcea sunt și prietenii săi și că, atunci când va ajunge în România, va veni rândul celor doi să-l răsfețe: „Și el mi-a zis că prietenii lui Cristi sunt și prietenii mei și când o să vine el în România e rândul nostru să dăm o șampanie. I-a dat și lui Borcea două sacoșe imense“.