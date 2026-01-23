Sport

Mitică Dragomir e ferm convins că a greșit Cîrjan când a refuzat transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine”

Cătălin Cîrjan a refuzat, în această perioadă de mercato, un transfer pe bani mulți în Ucraina. Există voci care spun că decizia jucătorului de 23 de ani nu este deloc una inspirată.
Adrian Baciu
23.01.2026 | 14:27
Mitica Dragomir e ferm convins ca a gresit Cirjan cand a refuzat transferul in Ucraina Razboiul e relativ Na facut bine
Cîrjan a greșit prin refuzul său de a accepta transferul în Ucraina, crede Mitică Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
La începutul acestui an, Cătălin Cîrjan a fost dorit insistent de formația ucraineană Metalist Harkov. Echipa din țara afectată de război era gata să îi ofere un salariu de aproape patru ori mai mare decât cel pe care îl are la Dinamo. În cele din urmă, jucătorul a spus „nu” și va continua în „Ștefan cel Mare” cel puțin până în vară.

Cătălin Cîrjan nu a fost inspirat când a refuzat transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine”

La cei doar 23 de ani pe care îi are, tânărul mijlocaș de la Dinamo a fost ademenit cu un venit lunar de 60.000 de euro la Metalist Harkov. Cu tot cu bonusuri, el putea ajunge la aproape un milion de euro pe an.

În general, lumea fotbalului din România a aplaudat decizia lui Cîrjan de a refuza oferta din Ucraina. Nu de aceeași părere este și Dumitru Dragomir. Luni, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef al LPF a spus că tânărul fotbalist a greșit când a spus „nu” ofertei lui Metalist. Dragomir afirmă că el nu stătea pe gânduri și accepta.

Nu a făcut bine. Nu a făcut bine. S-o fi speriat de război. Dar războiul vezi cum e. E relativ. (n.r. crezi că a greșit?) Da, categoric. Nu a făcut bine. Eu mă duceam. Tu ai văzut Harkovul? Vai de mine, ce oraș, ce bogăție. 

În decursul vieții trebuie să câștigi, pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal, pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Și atunci trebuie să ai și un business, cum are ăsta, Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane pe an”, a spus Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, mesaj pentru Cîrjan: „Trebuie să ai grijă de viața ta”

În opinia lui Dumitru Dragomir, un fotbalist, fie el Cîrjan sau oricare altul, trebuie să lase la o parte sentimentele atunci când are în față o ofertă atât de avantajoasă. „Asta cu sentimentele….Trebuie să ai grijă de viața ta, în primul rând. Uită-te ce se întâmplă cu marea majoritate, cu 90% dintre fotbaliștii mari, nu dinăștia trepădușii. Că trepădușii sunt muritori de foame.

A, care muncește bine, care e meseriaș în ceva. Trăiește bine, nene, altfel nu. Să ai 600, 700 de mii de euro pe an. Păi, eu plecam în joc de glezne. Când te mai întâlnești cu așa ceva?”, a mai adăugat Mitică.

Opinie contra curentului! E ferm convins că Cîrjan de la Dinamo a greșit refuzând transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine”

