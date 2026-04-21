Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „Am luat masa cu el! S-a sucit ieri”

Dumitru Dragomir le dă o veste bună fanilor FCSB, care doresc ca Mirel Rădoi să rămână în continuare antrenorul echipei. Fostul șef LPF e convins că finul lui Gigi Becali nu pleacă în Turcia
Cristian Măciucă
21.04.2026 | 14:11
Dumitru Dragomir (79 de ani) e convins că Mirel Rădoi (45 de ani) va rămâne la FCSB. Fostul președinte LPF a dezvăluit cine l-a întors din drum pe tehnicianul care are o ofertă colosală din Turcia de la Gaziantep.

Mirel Rădoi nu mai pleacă de la FCSB! Verdictul lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Olăroiu, mentorul lui Mirel Rădoi, este cel care l-a convins pe tehnicianul în vârstă de 45 de ani să rămână la campioana României. „Oracolul de la Bălcești” e sigur că Rădoi va rămâne la roș-albaștri cel puțin până la vară.

„Nu! Acum două zile pleca. Părerea mea este că astăzi s-au reglat lucrurile în proporție de 60-70%. Cred că nu pleacă. Nu mai pleacă. Oferta turcilor e foarte bună. El e foarte mulțumit. (n.r. – Gigi ne-a zis că 750.000 euro) Nu, e peste 1 milion. Tu îmi spui mie? E peste 1 milion! 750.000 îi dă Gigi din vară și stă acasă. 

Nu sunt câini cu covrigi în coadă nici la Gaziantep, că nu e Galata sau Fenerbahce sau alta din primele 4. E o echipă săracă din subsolul clasamentului, care nu e strălucită, iar Rădoi știu că se duce la echipe cu jucători buni, că nu joacă el.

Stă să vadă pe ce loc termină turcii și între timp își face rost de jucători. Asta știu eu azi de dimineață că nu mai pleacă de la FCSB. Azi trebuia să plece. Convingerea mea e că nu a vrut să îl lase pe Gigi, nu echipa. El nu vrea să strice relațiile cu Gigi. Eu l-am văzut. Am fost la masă cu el și cu Olăroiu, cu Meme, cu alți 4-5 oameni de fotbal și afaceri.

El ține la Gigi. Ține la Gigi Becali. Nu știu cât ține Gigi la el, dar faptul că l-a pus înseamnă că ține la el. Rădoi ține la Gigi! ‘E nașul meu, bă!’ În toată treaba asta, un rol important l-a avut Olăroiu. I-a zis: ‘Stai, te duci la turci să retrogradeze ăia cu tine? Îți distrugi cariera’. I se dă peste 1 milion de euro salariu. Dar el ascultă de Oli”, a declarat Dumiru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

A greșit Rădoi că l-a titularizat pe Chiricheș?

Dumitru Dragomir e de partea lui Mirel Rădoi când vine vorba de Vlad Chiricheș. Fostul președinte LPF crede că antrenorul nu a greșit când a trecut peste patron și l-a titularizat pe mijlocaș în Farul – FCSB 2-3. (n.r. – A greșit cu Chiricheș?) Nu, n-a greșit. A câștigat meciul! Eu mor când vă aud. A greșit Gigi când a zis că a făcut Dumnezeu să se accidenteze Chiricheș. L-a sfidat Rădoi pe Gigi? Nu! Rădoi e pus aici să scoată rezultate? L-a expus pe Chiricheș? Ce vorbești, mă? Și dacă nu îl înghite, ce? Dacă pierdea, Gigi avea dreptate. Dar dacă a câștigat, are Rădoi dreptate. 

Numai pe Șumudică. E doar unul, Șumudică. E omul dracului. Trebuie să ții jucătorii în mână. Trebuie să îi ții și cu biciul și cu cașcavalul. Eu când vă aud mor. Fanii te laudă dacă ai rezultate. Dacă nu, poți să fii nu știu cine că te mănâncă”, a mai spus Mitică Dragomir.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
