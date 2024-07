Mitică Dragomir e tare și în natație. Ce face David Popovici în finală? „E o știucă”. Comparația cu Nadia Comăneci

Mitică Dragomir a vorbit despre David Popovici la „MaxProfețiile lui Mitică” . „Profetul” FANATIK a dat verdictul în privința „Rechinului”:

Mitică Dragomir e convins că David Popovici va aduce prima medalie de aur a României: „Câștigă sigur”

Dumitru Dragomir îi pune deja la gât : „Stai să îl vedem deseară. Iese pe primul loc, el ia. La 200 de metri câștigă sigur. Nu știu la 100”.

Horia Ivanovici e profund impresionat de calitățile fizice ale înotătorului: „Băi nea Mitică, mă uitam la el și arată perfect. Nu are un gram de grăsime”. Fostul președinte al LPF a făcut o comparație sugestivă: „E ca o știucă, mă!”. Horia Ivanovici a savurat momentul: „Bravo, nea Mitică. Bună comparația. E excepțional, numai fibră! Și nu poți să prinzi știuca!”.

Moderatorul emisiunii i-a adresat apoi o întrebare extrem de dificilă „Oracolului de la Bălcești”: „E unul dintre cei mai mari sportivi ai României din toate timpurile sau poate chiar cel mai mare? Cine e cel mai mare sportiv din toate timpurile după tine? Popovici, Hagi, Năstase, Nadia, Gruia?

Mitică Dragomir a răspuns însă fără să stea pe gânduri: „Nu din toate timpurile, nu. Nadia! Sau Lipă. Nadia e însă cea mai mare din lume”.

Mitică Dragomir crede însă că David Popovici poate depăși performanțele Nadiei Comăneci

La doar 19 ani, David Popovici are în față o carieră lungă, lucru punctat și de la Horia Ivanovici: „Nu crezi că Popovici poate să ajungă mai mare ca Nadia? E tânăr nea Mitică. Dacă ia titluri olimpice și la 200 și la 100 mai are minim încă două ediții ale Jocurilor Olimpice s-o întreacă”.

Dumitru Dragomir nu exclude nici el această posibilitate: „Poate să știi. E și băiat serios. Asta este! Are o educație bună, părinți buni, care i-au dat o educație bună și are o tehnică ieșită din comun măi, fratele meu. Cu mâini lungi, parcă Dumnezeu l-a făcut pentru performanță. Dacă ia o singură medalie de aur e tare de tot. Una singură să ia, nu două!”.

Jurnalistul e de părere că va fi extrem de dificil ca „Rechinul” să ia titlul olimpic și în proba regină a înotului mondial: „Nu știu dacă ia la 100 de metri, dar se bate cu șanse la o medalie și acolo. Nea Mitică, eu nu bat câmpii. Acest băiat dacă ia acum două medalii de aur, are șanse în viitor să o întreacă și pe Nadia. Eu nu exagerez. Greșesc cu ceva? Mitică Dragomir: „Da. N-ai văzut cum vorbesc americanii despre el? Vai de mine și de mine! Genialul și așa mai departe”.

David Popovici și marele său secret: „Educația și talentul”

Horia Ivanovici a vrut să știe care crede Dumitru Dragomir că e marele secret în cazul lui David Popovici: „Părinții? Că tu le ai cu astea”. Dumitru Dragomir a replicat sigur pe el: „Educația și talentul pe care i l-a dat Dumnezeu.

Dacă n-ai talent poți să faci ce vrei tu pe lumea asta. Părinții au avut grijă de el, i-au dat alimentație bună, medicamentație bună, antrenamente bune și antrenori buni”, a mai spus fostul președinte al LPF, la „MaxProfețiile lui Mitică”.

