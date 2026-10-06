Mitică Dragomir: “Hagi NU are valoare, dacă pleacă de la naționala României!” Pe cine vede selecționer

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a vorbit în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică” despre situația echipei naționale și despre viitorul lui Gică Hagi pe banca României. Fostul președinte al LPF consideră că Hagi trebuie să continue mandatul de selecționer și a dezvăluit pe cine ar instala în cazul în care „Regele” ar decide, totuși, să plece.

Mitică Dragomir îi cere lui Gică Hagi să continue la naționala României

Mitică Dragomir consideră că , chiar dacă începutul mandatului său a fost unul dificil. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că selecționerul are nevoie de timp pentru a înțelege exact problemele lotului.

ADVERTISEMENT

„Hagi, dacă pleacă, n-are valoare! Să rămână, pentru că ușor-ușor își dă seama ce îi lipsește echipei naționale, pentru că în meciul cu Suedia am avut și câteva momente bune. Fotbalul românesc este la pământ. Mă așteptam să înceapă Gică cu înfrângeri. Când ne-am întâlnit înainte de Liga Națiunilor, i-am spus că a făcut mare greșeală că a venit aici. M-a întrebat de ce, iar eu i-am spus clar că nu are echipă, că nu joacă el“, a spus Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, verdict clar despre naționala României: „E cea mai slabă!“

Fostul conducător al LPF a avut un verdict extrem de dur despre nivelul actual al fotbalului românesc și susține că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă: „I-am spus că a venit într-un moment prost al fotbalului românesc și că niciodată nu a fost mai slabă echipa națională. De 70 de ani, de când mă uit eu la fotbal, asta este cea mai slabă națională. Așa ceva n-am avut niciodată. Suntem la pământ“.

ADVERTISEMENT

Acesta a identificat și jucătorii pe care îi consideră capabili să facă pasul către fotbalul internațional de cel mai înalt nivel: „Ca valoare internațională avem un singur jucător, Rațiu, atât. Dacă Barcelona vrea să ia un jucător din România, doar Rațiu poate da randament acolo. Coubiș și cu Matei Ilie, doar ei doi pot să zic că se evidențiază. Nu am știut că Matei Ilie pasează așa de bine. Coubiș, dacă își pune la punct moralul de competiție mare, va ajunge departe. Trebuie să aibă curajul să dribleze. Greșesc o dată, de două ori, dar a treia oară trec de tine și dau pasă de gol. Nu mai avem așa ceva“.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir îl propune pe Victor Pițurcă selecționer dacă Hagi pleacă

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, pe cine ar pune selecționer în cazul în care Gică Hagi și-ar da demisia, Dragomir a venit cu o variantă clară: Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

„În cazul acela l-aș pune pe Pițurcă, o jumătate de an, ca să-i adune, să bage disciplină și să-i încurajeze. Aș rămâne cu Hagi, dar cu două remarci, cu toate că nu-mi permit să-i dau sfaturi lui Gică. Totuși, datorită vârstei și experienței cu oamenii, îi recomand două treburi“, a mai adăugat fostul șef de la LPF.

Fostul conducător al LPF consideră că Hagi trebuie să își ajusteze anumite reacții de pe banca tehnică, deoarece acestea se pot transmite și jucătorilor: „În primul rând agitația lui de pe marginea terenului care depășește linia roșie. Fiecare înțelege ce vrea. Agitația lui se transmite jucătorilor, băncii, unii sunt emotivi. O parte din ei fac în pantaloni de frică, mai ales când îl văd și pe Gică încruntându-se“.

ADVERTISEMENT

Al doilea sfat oferit de Dragomir vizează relația dintre Hagi și oamenii din staff: „Iar al doilea sfat este că nu are voie să certe subalternii de pe bancă în văzul lumii. Nu mai faci nimic cu cel pe care-l calci pe gurmaz în fața tuturor. Poți să fii tu valoarea lui Dumnezeu. Trebuie să se stăpânească un pic. Toată pâinea e scumpă, de aceea nu a plecat nimeni de acolo. El știe că îi sunt alături și că îi vreau doar binele și e de felicitat că . Nu l-aș fi băgat ieri, nu aveam curaj să-l expun pe copil. E greu rău să fii fotbalist, copilul lui Hagi, după Hagi. De asta aș vrea să nu plece de la națională, că îndreaptă lucrurile. Are sânge-n instalație“.