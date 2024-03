Poza cu a strâns mii de reacții, iar despre acest lucru a vorbit și Mitică Dragomir. Se pare că fostul președinte al LPF a trasat o modă printre tineri.

Mitică Dragomir i-a trasat linia modei lui Florinel Coman. „E basca de 1.500 de euro”

La MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a discutat și despre moda cu pălăriile pe care se pare că a trasat-o și în rândul tinerei generații. Totul a început cu celebra poză a lui Florinel Coman în care s-a bucurat la un gol cu o pălărie pe cap care semăna cu a lui Mitică Dragomir.

“Până și nepotul meu de 20 de ani m-a întrebat dacă nu cumva am o pălărie mai mică, pentru că eu am căpățâna mare. De la tine au început toți tinerii să poarte pălării”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Horia Ivanovici i-a povestit lui Mitică Dragomir despre povestea din spatele imaginii lui Florinel Coman și i-a citit câteva comentarii de la fani: “La meciul cu Botoșani a aruncat un spectator basca în teren, iar Coman a luat-o și a făcut poză cu ea și s-a viralizat. Toți zic că e basca ta.

Hai să îți citesc niște comentarii să vezi. ‘Asta e poză de pus în ramă. Asta e șapca de zicea Mitică Dragomir că e 1500 de euro. Bravo, Coman. Îl copiezi pe Nea Mitică'”.

Florinel Coman, jucător de 10.000.000 de euro în viziunea lui Dumitru Dragomir

Mitică Dragomir este de părere că . Fotbalistul are, însă, contract cu echipa lui Gigi Becali până în 2028 și are și o clauză de doar 5.000.000 de euro.

“E cel mai bun fotbalist din România. Clar! 10.000.000 de euro ia pe el, fac pariu pe cât vreți, fără probleme. Pentru că are o pregătire… Ați văzut, a intrat într-o contră cu portarul, nu a avut nici pe dracul. S-a ridicat imediat.

Înseamnă că a lucrat la sală nemaipomenit pentru forță. Îți dai seama ce bine e pregătit. De talia lui nu prea avem fotbaliști.

De la Mutu n-am prea avut. Are forță, are viteză, are inteligență de joc. Eu spun că și în Spania și în Italia joacă titular la toate echipele. Dacă se duce la Real Madrid nu poate că e unul în stânga mai tare și mai fițos decât el, Vini.

Dar Barcelona nu are ca el. Jur că nu are ca el. Inter Milano, Juventus, nu au jucător de talia lui Florinel Coman”, a mai spus Dragomir, în exclusivitate la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune care e live pe , în fiecare luni, de la ora 13:30.

Poza viralizată a lui Florinel Coman | “E pălăria lui Mitică Dragomir!”