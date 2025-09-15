Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului

News

Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce acesta a comis un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.
Daniel Spătaru
15.09.2025 | 16:15
Mitica Dragomir ii da un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu cautat de Politie dupa ce a fugit de la locul accidentului
Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, căutat de poliţie Foto: colaj Fanatik

Primul impuls al lui Dumitru Dragomir, când a aflat că fiul lui Ilie Dumitrescu este căutat de poliţie după ce a comis un accident de circulaţie, a fost ca acesta să meargă să se predea la cea mai apropiată secţie.

„Stai să vină legiuitorul, că s-ar putea să nu fii vinovat!”

„Nu scapă, să nu se ascundă! Să se ducă repede la Poliţie!”, a fost mesajul pe care Dumitru Dragomir i l-a transmis lui Toto, în direct la „Profeţiile lui DON Mitică”. Cu atât mai mult tânărul ar trebui să se predea, cu cât victima sa nu a murit. „N-are nimic, vezi de treabă. Dacă nu e mortăciune, n-are nimic”, i-a spus Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici.

Fostul politician şi om de fotbal a vorbit şi de riscurile la care se expune o persoană care fuge de la locul accidentului. „Stai pe loc, dom’le, să vină legiuitorul, că s-ar putea ca tu să nu fii vinovat. Dacă ai plecat eşti 100% vinovat, că toţi aruncă pe tine”, a mai spus Dragomir.

„Pot să-i pună în cârcă toate minunile: că a fost băut sau drogat”

„Tati, du-te şi spune: ‘Uitaţi, asta şi asta!’. Şi să nu minţi cu nimic, că ăştia sunt specialişti”, a continuat Mitică Dragomir. Totodată, el a avertizat cu privire la circumstanţele agravante care derivă din fuga de la locul accidentului.

„N-ai voie să te sperii, chiar dacă ţi-e frică de populaţie să nu te bată. Din cauza faptului că a plecat de acolo pot să îi pună în cârcă toate minunile: că a fost băut sau drogat…”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

Ilie Dumitrescu jr. alias „Toto”, are 27 de ani şi este actor. El s-a născut în Ciudad de Mexico, în 1997, în perioada în care tatăl său juca fotbal pentru gruparea Atlante, din capitala statului.

