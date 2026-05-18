Mitică Dragomir îi distruge pe clujeni și pe Bergodi: „Îl bagi pe Trică să-l înjure lumea? Nu știau cum îi cheamă cu buletinu-n mână!”

Mitică Dragomir, reacție acidă după Universitatea Craiova - U Cluj 5-0. Fostul șef de la LPF l-a taxat dur pe Cristiano Bergodi după ce antrenorul l-a băgat în teren pe Atanas Trică.
Iulian Stoica
18.05.2026 | 20:31
Universitatea Craiova – U Cluj, din etapa a 9-a a play-off-ului, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 5-0. Meciul s-a jucat cu un stadion aproape plin, iar presiunea pusă de suporteri a fost una imensă, mai ales că se juca cu titlul pe masă. Pe finalul întâlnirii, Cristiano Bergodi a decis să îl introducă în teren pe Atanas Trică, iar acest gest a fost taxat dur de Mitică Dragomir.

În cadrul „Profețiilor lui Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că presiunea pusă de suporteri a schimbat soarta meciului, în contextul în care jucătorii oaspeților se temeau de țipetele oltenilor. Fostul șef de la LPF a criticat dur ideea lui Bergodi de a-l introduce pe Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci fiind înjurat la scenă deschisă pe „Ion Oblemenco”.

„U Cluj, săracii, cu buletinu-n mână și nu știau cum îi cheamă! I-a năucit stadionul! Când încep toți cei 30.000 să strige, zici că ești pe altă lume. E bine făcut stadionul, l-a făcut Olguța Vasilescu trăsnet. A avut și noroc Craiova, a fost primul gol repede și i-a descumpănit pe clujeni. Au mai fost și greșeli de arbitraj, însă Craiova merită, putea să fie 10-0!

Cu buletinu-n mână nu știa cum îl cheamă Mendy. E un semn de întrebare pentru mine, ca antrenor, să începi cu un puști în poartă, fără experiență, la un asemenea meci și să îl scoți pe cel mai bun portar al țării. Nu mi-a mai plăcut o chestie: l-a băgat pe Trică ca să îl înjure lumea. Eu am o impresie bună despre Bergodi, nu știu de ce l-a băgat. S-au făcut greșeli multe la meciul acesta, nu le mai enumăr.

S-au pierdut toți de la U Cluj. Aia cu Trică nu mi-a plăcut, eu am copii, nepoți, am fost la meciurile lor și este foarte rău, își revine foarte greu copilul. Nu trebuia să îl mai bagi, l-a înjurat lumea. Atanas rămâne traumatizat pentru doi, trei ani, copilul nu a greșit cu nimic! El n-a dat niște declarații urâte, dar a deranjat, că e de acolo. Oltenii sunt naționaliști, te spintecă!”, a declarat Dumitru Dragomir.

Craiova, campioana meritată din SuperLiga

În continuare, Mitică Dragomir a ținut să laude jocul prestat de Universitatea Craiova, oltenii meritând din plin să realizeze eventul în România. „Oracolul din Bălcești” s-a arătat impresionat de atmosfera de pe stadion, recunoscând că i s-a ridicat părul pe mâini în momentul în care a văzut devotamentul fanilor din Bănie.

„Craiova merită din plin și Cupa, cât și campionatul. U Cluj e de felicitat, nu au mai fost în istorie într-o poziție similară. Ei sunt de felicitat! Chipciu trebuie să înțeleagă că nimeni nu a câștigat vreun război cu presa. Lupte au mai fost câștigate, dar războaie nu. Când ai văzut stadionul acela plin și au început toți să urle… Eu eram la televizor și mi s-a ridicat părul pe mine. A greșit arbitrul în secunda doi sau trei, au început cei de acolo să urle… Nici el, cu buletinul în mână, nu știa cum îl cheamă”, a conchis Dumitru Dragomir.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
